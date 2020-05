La demanda de mampares de metacrilat esgota els estocs i la matèria primera

La crisi de la Covid-19 ha disparat la demanda de mampares protectores de metacrilat per a oficines i comerços, cosa que ha portat les empreses a esgotar els seus 'estocs' i no poder atendre nous encàrrecs davant la manca de matèria primera.

A l'empresa HDJ&Vinila2, situada a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)) i especialitzada en la indústria dels rètols, les vendes de mampares de metacrilat i de senyalització de les distàncies de seguretat en sòls i vidrieres han passat a representar el 75% del total de negoci de l'empresa, davant el 25% dels seus productes convencionals.

El director de projectes de la companyia, Jordi Cenalmor, ha explicat a Efe que des de mitjans de març fins al 15 d'abril l'empresa va facturar moltíssim menys del que és habitual, ja que les unitats venudes eren mínimes, unes 5 o 10 mampares a la setmana, i destinades a comerços de primera necessitat, com farmàcies o estancs.

"No és fins al 15 d'abril quan el mercat es reactiva i vam començar a vendre més", assegura Cenalmor, que diu que la seva producció es multiplica a partir de llavors "per 100 o 1.000 per atendre la demanda creixent", fins arribar a les 20 mampares diàries que ven avui l'empresa.

A l'empresa Disnou, situada a Castellar de Vallès, gairebé han esgotat el material de policarbonat i PTG, amb el qual elaboren les seves mampares i mascaretes protectores, i estan a l'espera de rebre més material, encara que els subministradors estan desbordats per l'alta demanda a tot Espanya.

La responsable d'administració de Disnou, Rosa Maria Permanyer, ha indicat a Efe que l'empresa fabrica diàriament entre 200 i 300 mampares i mascaretes individuals facials, però podria gairebé doblar aquesta quantitat si tingués prou matèria primera.

La firma, que té llista d'espera de clients que necessiten estris de metacrilat, ha incrementat la seva producció gràcies a la progressiva reobertura dels comerços, la qual cosa els ha permès incorporar als empleats que estaven d'ERTO, i no descarten, sempre que es resolgui el problema de l'escassetat de material, contractar algun treballador de més.

Una situació similar viuen a l'empresa barcelonina Plàstics Sant Jordi, que ha de donar terminis de lliurament molt llargs als seus clients per falta de material, de manera que ja porten rebutjades entre 500 i 1.000 comandes, segons ha dit a Efe el seu gerent, Jordi Martínez .

A Plàstics Sant Jordi fabriquen actualment un màxim d'entre 200 i 300 mampares de metacrilat, enfront de les 1.000 peces diverses d'aquest material i de policarbonat que elaboraven abans de la Covid-19, pel que la seva facturació ha caigut un 40% respecte a l'any passat.

"Si tinguéssim el 100% de matèria primera podríem duplicar la producció", sosté Martínez, que apunta que el 80% dels seus clients no estan operatius des de la declaració de l'estat d'alarma, el que ha contribuït a la davallada de les vendes.

L'empresa Mampares Blau (Barcelona), que es dedicava exclusivament a la comercialització de mampares i plats de dutxa per tot Espanya, ha aprofitat el seu nom per distribuir, de forma complementària i des de fa unes dues setmanes, unes 40 unitats diàries de mampares de protecció i protectors facials de metacrilat per satisfer l'actual demanda.

Tot i això, l'administradora de l'empresa, María Isabel Sastre, comenta a Efe que ja s'han quedat sense existències perquè un dels seus principals proveïdors està desbordat de comandes, de manera que s'han vist obligats a cancel·lar els encàrrecs que havien efectuat.

Si bé és veritat que rebran més unitats de mampares entre aquesta setmana i la següent d'un altre dels seus proveïdors, Grup Kassandra, aquestes seran de vidre, ja que la matèria primera de metacrilat està escassejant, assegura Sastre.

Aquesta escassetat també s'ha notat a HDJ&Vinila2, que tot i disposar d'estoc no pot subministrar mampares de gran dimensió per falta de material, pel que espera rebre dues partides durant les pròximes setmanes, al temps que està buscant alternatives al metacrilat, com l'alumini o altres plàstics.

Segons comenta María Isabel Sastre, Mampares Blau ha registrat un increment proper al 20% de les seves vendes d'articles de metacrilat, però aquest repunt ha coincidit amb una dràstica reducció de la resta de vendes, de manera que la facturació de l'empresa del mes d'abril va caure un 40% respecte al mateix període del l'any anterior.

Tot i que el procés de desescalada promet un increment de les vendes amb la reobertura dels comerços, Cenalmor adverteix que "el negoci de les mampares i de la senyalització té una data de caducitat primerenca, d'un any, un cop surti el fàrmac o la vacuna "contra la Covid-19.