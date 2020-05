la tecla f5

Segurament la tecla més usada del nostre ordinador en les últimes setmanes ha estat l'F5, una tecla que ens permet actualitzar la informació que estem esperant. L'arribada dels BOE a hores intempestives fa que permanentment estiguem a l'espera de les darreres informacions.

Som molts els qui pensem que aquesta manera d'actuar del Gobierno de España, des d'un punt de vista estrictament d'empresa, ens està perjudicant molt en els interessos que representem, tant individuals com col·lectius, ja que aquesta incertesa que ens traslladen només fa que perjudicar els nostres negocis. Repassem a què ens referim.

En el moment d'escriure aquestes quatre ratlles, estem a l'espera de veure, llegir i interpretar un BOE que ha de regular els criteris que han de conduir el nostre desconfinament empresarial. Som a diumenge a la tarda i ens proposen obrir dilluns. Tota la tarda prement F5.

És obvi que el desgavell és notable i que les conseqüències poden ser dramàtiques. La crisi ja la tenim a sobre i serà segurament molt intensa i esperem que curta, però ho pot ser molt més si no ho fem bé, i la percepció que tenim els empresaris és que no s'està fent com tocaria. De fet, una autoritat con el Dr. Bonaventura Clotet, en una entrevista recent, insisteix que estem corrent massa.

No deixa de ser curiós que, dins del cercle econòmic d'una empresa, una peça molt important i a voltes bàsica rau en el pressupost que fem per atendre les previsions de l'exercici següent i que ens permet pilotar i corregir per assolir l'objectiu final. Aquest plantejament se'ns en va per terra amb la gestió de l'administració en la crisi de la Covid-19, segurament pel desconeixement i per la inexperiència dels nostres polítics en el món empresarial.

Ara obrirem els nostres negocis, però... tots tindrem fet l'obligatori pla de contingència que ha de recollir les mesures que aplicarem de protecció? Tothom disposa dels materials necessaris per arrencar les activitats amb totes les garanties? Disposarem dels corresponents certificats i homologacions dels materials usats que en garanteixin l'ús i l'eficàcia cap a treballadors i clients? F5.

Si els negocis els tenim afectats per ERTO (que ens van induir a demanar), sabem que no tenim treballadors? Sabem que en primer lloc cal donar-los novament d'alta per garantir la seva seguretat i protecció i la de tots? Quants treballadors activem si en principi només podem atendre els clients del nostre municipi? Quantes hores omplirem que justifiquin les altes? F5.

Com veiem, els dubtes són molts i no petits, i no tot s'hi val. La responsabilitat individual i col·lectiva ens obliga a demanar i exigir les coses ben fetes i ben clares, i darrerament no és així.

Les administracions locals haurien de vetllar sobre el terreny pel bon compliment d'aquestes directrius i normes, i malauradament no sempre és així. Hem vist com negocis han treballat a porta tancada o, amb aquesta norma de seguretat que ara haurem d'aplicar, com l'aïllament de la mercaderia que rebem s'ha de fer en espais específics que hem d'habilitar per poder procedir a la seva desinfecció i quarantena. Això qui ho controla? Per cert, no deixa de ser curiós el fet que nosaltres haurem de fer aquests espais i d'altra banda el comerç online (gran protegit de l'administració) no té cap problema a fer-nos arribar els paquets directament a casa, sense desinfeccions, sense controls, sense llei...

Com veiem, tot és un mar de dubtes, però hem de tenir clar que la majoria farem l'impossible per tenir els negocis impecables per al gaudiment dels nostres clients. La majoria dels nostres negocis, botigues, pimes i autònoms som gent que fem valdre el factor confiança com a eix de la nostra subsistència.

Així doncs, no ens deixem arrossegar pel desgavell dels polítics i fem ús de la racionalitat i el sentit comú, que sempre mirem de fer predominar en les nostres decisions. Ens en sortirem, però cal fer les coses bé, i sobretot amb coherència, amb rigor i molta paciència... F5.