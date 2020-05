Vivim temps excepcionals i, alhora, temps difícils, en els quals segurament tot passarà, encara que anhelem tornar a una normalitat que ja no serà normal.

Sent brutalment honest: el balanç avui és terrible. Com a societat, amb milers de persones, d'éssers estimats, que se n'han anat. I en l'àmbit econòmic, amb un PIB caient amb força aquest trimestre i amb sectors econòmics en escac. Molts dels nostres client han sofert o estan sofrint una caiguda molt rellevant en les seves vendes i consegüentment veiem com es redueixen dràsticament les seves campanyes de publicitat. Tenim clar que, durant aquesta situació d'estat d'alarma i posterior desescalada, la nostra missió és ajudar els nostres clients aportant-los solucions en comunicació als seus reptes actuals i de futur. També, com a organització, hem de mantenir la motivació i moral alta dels nostres equips en entorns de teletreball al 100%.

Al davant, un repte enorme, i és el de contribuir a reactivar l'economia del nostre país, en el qual la publicitat és una de les palanques necessàries per fomentar un consum responsable i recuperar progressivament aquesta nova normalitat.

Mirant al futur immediat la nostra visió és que anem a un nou model de negoci, d'agència i de lideratge, on es reuneixen diversos ingredients: el teletreball que ha vingut per quedar-se, l'automatització de la majoria dels processos com a eina, una nova col·laboració eficient amb tercers, una comunicació interna més pròxima i necessària per mesurar la temperatura de la teva organització, elements com la creativitat i la innovació es fan fins i tot més necessaris, i on nous perfils amb nous coneixements i experiències formaran part de les nostres estructures.

Un repte i, per tant, una oportunitat de ser millors com a sector, com a agències, com a professionals, però sobretot com a persones, confiant que entre tots hàgim après una mica d'aquesta crisi.