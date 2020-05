Bages Turisme organitza un webinar sobre el turisme després de la Covid19

Com serà el turisme després de la Covid19? Com reaccionarà la demanda? Quines seran les noves pautes de consum? Què han de fer les empreses del sector per fer front al nou escenari? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals s'intentarà donar resposta al webinar que Bages Turisme ha organitzat per al proper dimecres, 13 de maig, a les 10 del matí. Sota el títol "El turisme després de la Covid19.

Reflexions i recomanacions estratègiques per garantir la competitivitat", la proposta s'adreça a empreses, equipaments i professionals del sector turístic del territori, però també a activitats que hi estan vinculades com cellers, productors agroalimentaris o establiments del sector de la restauració.

El seminari anirà a càrrec de David Estelller, director de la consultoria turística Tourislab. La inscripció és gratuïta i cal fer-la a través d'aquest enllaç.

Des que va començar la crisi sanitària, Bages Turisme treballa per oferir al sector tot el suport necessari per tal que pugui reprendre l'activitat en les millors condicions tan bon punt estigui permès. També s'estan preparant diferents campanyes de dinamització de la destinació Bages-Geoparc amb l'objectiu de posicionar el territori en valors com la sostenibilitat i la proximitat.

D'altra banda, els professionals, microempreses i cooperatives del sector turístic podran beneficiar-se del paquet d'ajudes que el Consell Comarcal del Bages ofereix amb l'objectiu de facilitar, en la mesura del possible, la continuïtat de l'activitat econòmica del territori a partir del moment en què el teixit empresarial afronti l'obertura dels seus establiments.