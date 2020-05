Mercadona dona productes de primera necessitat

Durant aquesta crisi sanitària causada pel coronavirus hem conegut accions impensables de solidaritat, aptituds heroiques i col·laboració desinteressada. ¿L'objectiu? Ajudar qui ho necessita, sense més ni més.

Han sigut molts els particulars i les empreses que han posat l'espatlla, en paraules d'Eduardo Sanchís, gerent de la Divisió de Seguretat de Mercadona: «La companyia ha volgut destacar el compromís amb tots aquells que estan ajudant en aquesta crisi, en especial en aquest cas amb la Unitat Militar d'Emergències, que és a través de qui ens va arribar aquesta petició per ajudar amb productes d'higiene bàsics aquells que es troben ingressats en aquest hospital d'Ifema».



Passos endavant

Avui Mercadona és la companyia de supermercats físics i de venda 'online' que experimenta una brutal transformació i que es troba en procés de canvi. La sortida al mercat portuguès durant l'exercici passat ha significat el tret de sortida al mercat internacional. En la situació actual ha reforçat el seu model responsable durant la situació excepcional que viu el país, ocasionada per la Covid-19. En aquest sentit, destaquen les donacions en col·laboració amb altres entitats de productes de primera necessitat a l'hospital de campanya d'Ifema.

La primera donació va tenir lloc a finals de març, conjuntament amb el Banc d'Aliments de Madrid, quan es van donar diversos aliments de primera necessitat, com aigua, batuts, llet, sucs, fruita deshidratada i barretes energètiques.

L'empresa va posar a disposició de l'hospital productes de primera necessitat i envasos individuals per facilitar-ne la distribució entre tots aquells que es trobaven en aquest centre de campanya. Mercadona va voler mostrar amb aquestes accions el seu ferm compromís amb tots aquells que eren en aquestes instal·lacions, en un moment especialment complicat per a tothom.

La segona donació va tenir lloc a mitjans d'abril quan, a través de l'UME (Unitat Militar d'Emergències), també va posar a disposició de l'hospital productes de primera necessitat d'higiene, com dentifricis, raspalls de dents, gels-xampú, maquinetes i espuma d'afaitar, per ajudar els qui hi estaven sent atesos.

Donant respostes

La companyia explica que no es tracta d'una acció puntual, ben al contrari, les últimes activitats fetes a Ifema s'han sumat a totes les que l'empresa ha posat en marxa a tot el territori nacional en les últimes setmanes, «destinades tant a protegir la salut dels seus treballadors i clients com a garantir el proveïment de les botigues i a vetllar en aquesta situació pels col·lectius més desfavorits», donant preferència en les seves compres a gent gran o amb discapacitat, i també a personal sanitari, forces de seguretat, bombers o personal d'atenció social.



Responsabilitat social

Dins del compromís de compartir amb la societat part del que en rep, la companyia desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles. Com a part d'aquesta política, col·labora amb més de 240 menjadors socials i més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d'Espanya i Portugal, a què dona diàriament aliments i participa regularment en les campanyes de recollida d'aliments que organitzen aquestes entitats.

De fet, des de començament d'any, la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 4.130 tones d'aliments, 3.926 a Espanya i 204 a Portugal.

Igualment, Mercadona col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues de tot Espanya amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.