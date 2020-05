DS Smith va donar a l'hospital d'IFEMA 10.000 taules auxiliars per millorar la comoditat dels pacients

DS Smith, el proveïdor mundial líder de cartró ondulat sostenible, actiu en el desenvolupament de solucions innovadores a més de 37 països, ha posat en marxa iniciatives solidàries a tots els seus mercats per ajudar a mitigar els efectes de la pandèmia Covid-19 en la població.

I a Espanya no ha sigut menys. Amb el lema #EsteVirusLoParamosUnidos, els treballadors de la planta de DS Smith a Madrid han volgut aportar el seu gra de sorra mitjançant la fabricació de mobiliari de cartró, amb l'objectiu que els pacients poguessin trobar-se una mica més còmodes en tan dures circumstàncies.

L'hospital de campanya va rebre un total de 10.000 tauletes auxiliars individuals i multiusos (poden utilitzar-se també com a tamboret) per col·locar al costat dels llits. Aquest tipus de mobiliari, fet en cartró ondulat, té a més l'avantatge que no necessita desinfecció o neteja i pot ser fàcilment destruït una vegada acabi el seu ús, amb la qual cosa s'eviten així possibles contagis.

Des de la Sotsdirecció General de Contractació del SERMAS s'ha aplaudit la iniciativa i s'ha felicitat les persones que han contribuït que sigui possible, indicant que «es tracta d'una gran ajuda per a les persones que han d'estar ingressades». A més, aquestes tauletes porten impresa l'etiqueta amb el nom de la coneguda campanya, cosa que ha sigut molt valorada pel SERMAS, ja que transmet un missatge d'ànim molt positiu per als pacients.

Carlos Larriba, Managing Director Cluster West de DS Smith Iberia, ha destacat la satisfacció que aquesta donació ha suposat per a la companyia: «Estem molt orgullosos d'haver posat en marxa aquesta iniciativa, amb la qual esperem que els pacients de l'hospital de campanya d'IFEMA, puguin trobar-se més còmodes davant de tan dures circumstàncies».



La indústria de l'embalatge, clau en el proveïment de la població

La crisi de salut generada per la pandèmia Covid-19 ha posat tots els sectors essencials de producció al servei dels més vulnerables. En particular, la indústria de l'embalatge s'està reafirmant com un element clau a la cadena de subministrament, i és considerada essencial durant l'estat d'emergència. Això es deu al fet que sense l'embalatge seria impossible empaquetar i distribuir els productes als consumidors. Per tant, DS Smith Iberia ha sigut, des del començament de la pandèmia Covid-19, un actor fonamental en la producció d'envasos de cartró ondulat per als sectors de l'alimentació, la higiene, la farmàcia i el comerç electrònic, tots indispensables en aquestes circumstàncies.

Ignacio Montfort, director general de DS Smith Iberia, va destacar la importància que té per a l'empresa garantir la disponibilitat dels subministraments per als consumidors: «Som conscients que la nostra feina és fonamental per a la cadena de subministrament dels productes essencials. Els nostres esforços avui estan completament enfocats a recolzar tant els nostres clients com les comunitats on operem. Volem que la contribució de DS Smith sigui total: d'una banda, continuar amb la nostra producció perquè els productes arribin a tots els consumidors i, de l'altra, col·laborar amb iniciatives que beneficiïn els que més els necessiten».