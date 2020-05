Els oblidats pel SEPE, abocats a l'endeutament o la caritat, reclamen a l'Estat depurar responsabilitats

Milers de catalans afectats per la crisi de la Covid-19 s'han quedat sense cobrar l'atur aquest abril o han rebut quantitats errònies a causa del caos en la tramitació d'Expedients Temporals de Regulació de l'Ocupació (ERTO) que inclouen més de 711.000 catalans, tot i que només 678.000 tenien dret a prestació a finals d'abril. Els afectats "estan patint les conseqüències" dels retards i veuen com els deutes s'acumulen i l'economia domèstica se'ls complica, havent de demanar préstecs o recórrer a la família o entitats caritatives. Les organitzacions sindicals estan rebent trucades de persones que no han rebut la transferència del SEPE i que estan en "risc d'insolvència", assegura Ricard Bellera, Secretari de Treball i Economia de CCOO.

És el cas de 450 empleats de tres empreses que treballen amb la fàbrica de Seat a Martorell, Acciona Facility, Clarosol Facility i Acciona Multiservicios que des del 16 de març "no reben ni sou ni prestació del SEPE" i porten un mes i mig sobrevivint amb el salari de la primera quinzena del mes de març.

Per pal·liar el retard en el pagament de l'atur, algunes empreses com Acciona Multiservicios, que presta serveis de protecció de vehicles a l'automobilística, han avançat part de la paga extra per socórrer la plantilla. Aquests avançaments, però, són un "pedaç" que no permeten a cap família portar la seva vida endavant, sobretot si tenen fills o despeses fixes com lloguers o hipoteques, explica un dels membres del comitè d'empresa, Carlos Villarreal, que no veu "cap justificació" per aquest retard de dos mesos.

Depurar responsabilitats al SEPE



"Hi ha un deute amb tota la plantilla, hi ha persones que ja han pagat les conseqüències i han hagut de demanar préstecs a amics o familiars per poder menjar, ja no dic pagar el lloguer o no, sinó tenir aliments", ha lamentat Villarreal, que és delegat de CCOO. La majoria d'empleats ja partien de nòmines amb sous molt baixos, vivien al dia i ara es troben que van "molt tard amb els pagaments".

Alguns han recorregut a entitats socials com Càritas durant aquest temps per primera vegada, explica. Tot i entendre el "col·lapse" derivat de l'allau d'ERTO, el treballador es pregunta per què no s'han prioritzat els pagaments per les persones amb menys recursos i reclama que es depurin responsabilitats al servei estatal d'ocupació. "L'Estat ha de prendre cartes en l'assumpte", ha afegit.

La Sònia, una altra treballadora en ERTO contactada per l'ACN, tampoc ha cobrat res des del mes de març, i aguanta amb els diners que va cobrar de la meitat de la nòmina de mes de març, un petit complement que li ha fet l'empresa -una multinacional- i l'ajuda de familiars. La situació, però, admet que és "insostenible" i malgrat que vol presentar una queixa no aconsegueix contactar amb ningú als telèfons del SEPE. Tot i que el secretari de Treball, Josep Ginesta, va dir que estaven recopilant casos d'impagaments per presentar una queixa com a departament, a les Oficines de Treball de la Generalitat li diuen que no la poden ajudar i la deriven al servei espanyol.

"És indignant, estem a 11 de maig i no hi ha cap resposta, no hi ha cap pagament del banc i no ens diuen res, he trucat a diversos telèfons", explica la Sònia. "Jo ja no sé què s'ha de fer, on puc reclamar amb fermesa perquè em donin una resposta", admet.

Situació caòtica



Els problemes amb el cobrament de les prestacions també ha arribat a l'empresa del sector del metall Funciones de Òdena SA (Funosa), que va enviar més de 200 treballadors a casa registrant un expedient el 13 de març. Van estar aturats durant un mes o un mes i mig i ara es troben amb una situació "totalment caòtica" pel que fa al cobrament de les prestacions d'atur, explica José Luis Pérez, delegat sindical de la CGT a l'empresa. La meitat no ha cobrat l'ajuda per desocupació i s'han detectat desenes de casos d'errors amb persones que han rebut diners a nom d'un altre empleat i fins i tot treballadors de baixa que han cobrat com si haguessin entrat a l'expedient.

"És una cosa insòlita", assegura Pérez, que també és secretari d'acció sindical de la Federació de Metal·lúrgia de Catalunya de la CGT. Tots els treballadors tenen l'expectativa de cobrar totalment la nòmina al maig perquè han estat en actiu tot el mes i això donarà un respir a les economies familiars dels empleats. Tot i això, la plantilla sap que l'empresa metal·lúrgica es veurà afectada per la caiguda de la demanda que afecta tota l'economia, i en particular la indústria. Funosa té una cartera important de clients del sector de l'automoció i ja ha hagut de reduir dos torns en una de les dues línies de producció del negoci, explica el sindicalista.

Altres col·lectius, com els treballadors temporals, les empleades de la llar o els fixos discontinus, estan tenint problemes per accedir a les ajudes per desocupació. En els dos primers casos, les prestacions no s'han pogut sol·licitar fins aquesta setmana. Els fixos discontinus, que pertanyen sobretot al sector turístic, s'han trobat amb què moltes empreses no els han inclòs en els ERTO i han hagut de tramitar individualment l'ajuda. El Carlos, que fa 12 anys que treballa a l'Hotel Majestic de Barcelona, fa dos mesos que espera que li reconeguin el dret a l'atur. "Et sents impotent, desvalgut i desprotegit. Sé que la culpable de tot és la situació excepcional però el SEPE ho hauria pogut fer millor", ha assegurat. "Cada dia entro al correu dos cops, ja és una rutina, però no hi ha res i ningú es posa en contacte amb mi", diu.

Reclamacions



Les persones afectades per ERTO que no rebin les nòmines o que detectin errors han de posar-se en contacte amb l'empresa perquè ho comuniqui al SEPE, explica l'advocat del Col·lectiu Ronda, Miguel Arenas, especialista en Seguretat Social. Per exemple, pot passar que la informació bancària no sigui correcta o que no s'especifiqui bé quants fills es té a càrrec. A més, també es pot reclamar per via telemàtica al servei estatal sense necessitat de disposar d'un certificat digital.

Els sindicats també han començat a traslladar reclamacions col·lectives de treballadors amb problemes per rebre l'atur amb el servei estatal, explica Bellera que demana que s'habiliti un telèfon del servei estatal d'ocupació on poder reclamar.

Si després d'aprovar l'expedient, el SEPE dicta una resolució individual sobre la prestació d'atur, l'administració té 30 dies per rectificar. En cas que no hi hagi una resolució administrativa, el SEPE pot trigar tres mesos a revisar-ho. Un cop passat el període, si l'afectat no està d'acord amb la decisió de l'organisme podria cursar una reclamació judicial. Arenas, que és també professor de dret laboral a la UOC i a la UPF, no creu que es produeixi una allau de demandes judicials i preveu que les reclamacions es resolguin per la via administrativa.

A banda dels casos en què hi ha error per part del SEPE, el laboralista assegura que l'allau d'afectats per ERTO ha anat de la mà d'un problema "d'expectatives" perquè els treballadors s'estan trobant amb què les prestacions d'atur són molt limitades i no reben el que s'esperaven, perquè calculaven rebre el 70% del sou sense considerar els topalls fixats. A més de canviar el sistema de tramitació per evitar un coll d'ampolla com el que s'ha produït i que es pot tornar a repetir, Arenas creu que s'hauria de reformar l'atur perquè sigui una prestació "més digna" de la que és actualment.

Dades transparents



Les dades exactes de quantes persones afectades per un ERTO, amb contracte temporal no renovat o acomiadats que s'han quedat sense rebre la transferència del SEPE no són públiques. A mitjans de setmana, la delegació del govern espanyol a Catalunya va assegurar que 797.183 persones cobrarien una prestació. A més, va indicar que els funcionaris havien treballat al 650% per reconèixer 570.105 prestacions durant l'abril.

El ministeri de Treball va indicar el 4 de maig que faltaven 300.000 prestacions per aprovar a tot l'Estat i que s'havien acceptat el 90% dels procediments a finals d'abril. Fonts del ministeri que encapçala Yolanda Díaz asseguren que els expedients pendents s'han resolt al llarg d'aquesta setmana i que les persones que encara no hagin cobrat aquest dilluns ho faran durant el maig gràcies a un acord amb els bancs per agilitzar el procés.

El balanç de la nòmina del SEPE contrasta amb els càlculs del Govern, que va fer públics el secretari general de Treball, Josep Ginesta. Segons va dir en una roda de premsa, fins a 244.000 catalans inclosos en un expedient no havien vist reconegut l'atur el 5 de maig. Ginesta va explicar que es basava en les últimes informacions del servei estatal i en les dades d'afiliació a la Seguretat Social, que indicaven que, a 30 d'abril, hi havia 678.684 afectats per un ERTO amb dret a prestació.

Davant d'aquest ball de xifres, els sindicats han reclamat transparència a les institucions, que es proporcioni un accés "directe" a les dades i que les administracions es posin d'acord en donar una sola dada, recalca Ricard Bellera de CCOO.