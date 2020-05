El 50% d'empreses familiars tindrà problemes de liquiditat

El 89% de les empreses familiars preveu un descens de la facturació el 2020, la meitat estima problemes de liquiditat o insolvències i l'11% pensa en tancar o vendre la companyia per la crisi del coronavirus.

Aquestes són les conclusions de l'enquesta de The Family Advisory Board (TFAB), feta a cent empreses familiars. «És alarmant que hi hagi companyies grans o mitjanes que preveuen que la crisi els pugui passar per sobre», va assegurar el president de TFAB, Manuel Bermejo, en declaracions a l'ACN.

En el cas de les pimes o els autònoms, la destrucció del teixit productiu podria arribar al 40%. L'empresa familiar representa el 88,3% del teixit empresarial català, segons l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar (ASCEF).

A més, contribueixen en el 69% al Valor Afegit Brut (VAB) i generen el 76% dels llocs de feina privats. A conseqüència de la crisi, dues de cada tres empreses familiars pensa en aplicar mesures de regulació d'ocupació.

Davant aquestes dades, el també professor de l'IE Business School va reclamar al Govern espanyol mesures per augmentar la liquiditat de les empreses i reduir-ne els costos fixos. A més, va destacar la necessitat d'implantar mesures sectorials «clares», com els bons de vacances plantejats a Itàlia.



Millorar la liquiditat

L'ASCEF va pronunciar-se en el mateix sentit i va demanar a l'executiu de Pedro Sánchez aplicar mesures econòmiques que contribueixin a «millorar la liquiditat» de les companyies, així com ampliar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) flexibles. En aquest sentit, l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF) va reclamar l'abonament «immediat» de les factures pendents de les administracions, de més de 68.000 milions d'euros a l'Estat.

Segons l'enquesta de TFAB, vuit de cada deu empreses veuen oportunitats de creixement en la crisi del coronavirus i tres de cada quatre s'estan preparant per fer millores en els processos, com la digitalització, l'automatització o el treball a distància. A més, el 40% de les empreses familiars creuen que poden créixer a través de la compra de companyies. «Es poden generar situacions molt positives per liderar processos de concentració sectorial», va afirmar Bermejo.