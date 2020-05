Foment i Pimec exigeixen al govern espanyol que aclareixi si es poden fer rebaixes

Les patronals Foment i Pimec han exigit al govern espanyol que publiqui per escrit el criteri interpretatiu sobre la possibilitat de fer rebaixes, ofertes i promocions després que ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurés que estaven prohibides tot i que l'ordre del Ministeri d'Indústria al BOE publicada dimarts assenyali que es poden dur a terme sempre i quan s'evitin aglomeracions i es guardi una distància de seguretat entre venedor i comprador. En un comunicat conjunt, tant Foment com Pimec lamenten que les declaracions del ministre "entren en profunda contradicció" amb l'ordre ministerial.

Per tot plegat, tant Foment i Pimec demanen que s'aclareixi aquest punt perquè el comerç català "deixi d'estar en fals" i es pugui "dotar de seguretat jurídica".

Segons les dues patronals, aquesta situació "no sols posa en relleu la falta d'unitat de criteri entre ministeris sinó que alhora posa de manifest el nul diàleg practicat per part del Ministeri de Sanitat amb un sector tan important per a aquest país". A més, Foment i Pimec es queixen que es posa el comerç "en clar desavantatge" respecte la venda online.

"És extremadament preocupant que es generin asimetries entre canals comercials. Tots han de poder realitzar rebaixes si es garanteixen els protocols de seguretat sanitària en la compra", afegeixen en el comunicat, en què també recorden que el comerç és "un dels sectors que està patint més" les conseqüències de la Covid-19 i que "necessita suport i facilitat per a reprendre com més aviat millor" la seva activitat.

Roger Gaspa, president de Foment Comerç, ha admès que estan "extremadament preocupats" i ha criticat que es canviïn "els criteris i les regles de joc" cada 24 hores. "No podem estar pendents del BOE de diumenge a la tarda per saber què hem de fer dilluns al matí", ha lamentat.

Segons el responsable de Comerç de Foment, la polèmica amb les rebaixes és "flagrant" però la situació és en general "crítica" a tot el sector, i va molt més enllà. "La liquiditat no arriba als comerços, que han de seguir pagant despeses amb ingrés zero, la situació és cada cop més insostenible, més del 30% no tornaran a obrir i el percentatge creix cada setmana que passa", ha avisat.

Segons Gaspa, els comerciants poden mantenir les distàncies de seguretat en els establiments, com ja s'ha demostrat en el cas del sector de l'alimentació. "El comerç no serem el problema, però necessitem que ens deixin treballar, la situació és extremadament greu", ha insistit.

A més, ha criticat que en el cas de Barcelona i les zones metropolitanes nord i sud, els comerciants ni tan sols tenen perspectives de quan podran tornar a obrir, entrant a la fase 1. "Ens hi juguem molt i la situació és greu i preocupant", ha dit, recordant que hi ha 350.000 llocs de feina en joc i que el comerç representa entre un 14 i un15% del valor afegit brut.