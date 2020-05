El comerç de la Catalunya Central està preparat per obrir dilluns

El comerç de la Catalunya Central es prepara per tornar a apujar la persiana dilluns. En cas que es confirmi el pas a la fase 1, ho faran pràcticament totes les botigues a Manresa, Vic i Berga. Segons Manresa + Comerç, Berga Comercial i Vic Comerç, s'estan ultimant els preparatiu per a una "obertura segura" i tots els seus associats disposen del material per a fer-ho. En canvi, pel que fa a l'hostaleria, hi ha més dubtes. Xavi Orcajo, president de Berga Comercial, diu que a la ciutat la majoria prefereixen esperar a avançar de fase "perquè no els hi surt a compte". A Manresa i Vic, en canvi, varia en funció de les característiques del local.

La presidenta de Manresa + Comercial, Tània Infante, reconeix que la setmana passada es va viure "una gran decepció" entre els botiguers quan van saber que no passarien a la fase 1. Esperen "amb candeletes" que finalment, aquest divendres, l'Estat ho aprovi. En cas de ser així i després de consultar als seus associats, explica que pràcticament totes les botigues volen apujar la persiana dilluns i han adquirit el material per a poder-ho fer. Aquests dies, afegeix, alguns ja han començat a fer-ho amb cita prèvia.

No passa el mateix amb els bars i restaurants. La limitació dels aforaments a les terrasses, diu Infante, fa que ni hagi que les que disposen de menys espai optin per esperar. A Berga, explica el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo són pràcticament tots els que consideren que no "els hi surt a compte" i esperaran a avançar de fase. A Vic, en canvi, el president de Vic Comerç, Toni Brachs, creu que seran més que sí que els que el no després que l'Ajuntament hagi permès augmentar l'espai per a les terrasses i no cobrar les taxes.

A Vic, diu Brachs, es respira "il·lusió" malgrat que saben que el retorn no serà fàcil. Una enquesta realitzada aquest maig entre els comerciants vigatans mostra que un 4% dels comerços preveu que aquest any potser hauran de tancar el negoci. Per la seva part un 70% diu que les passaran magres però aguantaran.

A Berga, Orcajo diu que estan esperançats amb la reobertura però també "preocupats". Un rebrot, apunta el president, els hi tiraria l'estiu enlaire "i no ens ho podem permetre". Des de l'entitat, explica, han posat en mans dels botiguers totes les mesures disponibles per a l'obertura. Han facilitat material de protecció, gels, senyalització i cartells. A més, a proposta de l'associació, l'Ajuntament està intentant emetre per megafonia a la ciutat missatges on es recorda al consumidor els consells a seguir si entren als establiments. Segons Orcajo, el comerç jugarà un paper fonamental en "conscienciar" a la ciutadania de què cal extremar les precaucions.

La importància de negoci de proximitat

L'altra cara de la moneda del coronavirus, diu el responsable de Vic Comerç, és que la situació viscuda aquests darrers dos mesos ha servit per posar en valor la importància que té el comerç local per revitalitzar les ciutats. Hi està completament d'acord Infante, que creu que ha servit també per conscienciar de la necessitat del comerç de proximitat i que cal apostar per ell.

Posa com a exemple les botigues de roba, que malgrat no disposar dels mateixos recursos que les grans cadenes, faran de mans i mànigues per garantir que els seus productes segueixen la normativa. Potser totes no es poden mantenir posar la roba en quarantena que s'han emprovat i no quedat els clients, perquè es quedarien sense stock, "però sí que han buscat alternatives per a la desinfecció", diu.

La responsable dels botiguers de Manresa confia en el fet que el fet que els establiments de grans dimensions no puguin obrir encara, serveixi també per donar una mica més de marge al petit botiguer per recuperar-se.

Campanya a la Conca

Arran del tancament perimetral de la Conca d'Òdena, ajuntaments i associacions van engegar la iniciativa Conca Comerç, per estimular al màxim el consum de proximitat entre la ciutadania. Ara amb el possible pas a la fase 1, preveuen col·locar cartells als aparadors fent una crida a apostar pel comerç local amb el lema 'Ara més que mai, jo compro a casa'. També han engegat altres accions com la posada en marxa del web concacomerç.cat, una plataforma de serveis pel comerç on d'una banda el comerciant podrà donar visibilitat i promocionar el seu negoci i el ciutadà podrà consultar els diferents comerços, les seves promocions i les condicions en què s'hi podrà accedir en funció de cada fase de la desescalada.