El Comitè Europeu de les Regions premia enguany les millors respostes a l'epidèmia

El Comitè Europeu de les Regions ha obert el període de presentació de candidatures per a una edició especial del Premi Regió Emprenedora Europea (REE), que se centrarà en estratègies de suport a les pimes en els pròxims dos anys davant l'impacte del coronavirus.

L'edició especial del Premi REE d'enguany, que s'ha ampliat per incloure la del 2021 amb un termini per a la presentació de candidatures fins al 28 d'octubre, anima les regions i ciutats de la UE a desenvolupar estratègies per donar un impuls a l'esperit empresarial i les pimes que estan fent front a les repercussions de la pandèmia de la Covid-19.

El premi es concedirà a un màxim de sis regions, que tindran el distintiu de REE durant un període de dos anys (2021 i 2022), la qual cosa els permetrà planificar i aplicar estratègies que contribueixin a una recuperació econòmica i social satisfactòria.

«La reconstrucció de l'economia de la UE després de la crisi de la Covid-19 serà un procés llarg que requerirà un esforç conjunt a escala europea, nacional, regional i local. El rendiment de les nostres pimes serà una de les claus per tornar a arrencar el motor econòmic d'Europa i reforçar la seva resiliència a llarg termini. Haurem de revisar i actualitzar les nostres polítiques, plans de desenvolupament local i estratègies perquè es vegi reflectida aquesta nova realitat econòmica i social», va assegurar Michael Murphy, president de la Comissió de Política Econòmica (ECON) del CDR.

Aquesta edició especial del Premi REE es va presentar formalment en el transcurs d'un debat amb representants de la Comissió Europea sobre l'impacte econòmic de la pandèmia i les mesures de resposta de la UE per a les pimes i la indústria.

El Comitè Europeu de les Regions concedeix cada any el Premi REE a tres ciutats, regions o municipis que fan gala d'estratègies destacades i orientades al futur per fer costat a les pimes i a les empreses emergents i en expansió.

En edicions anteriors, Múrcia (2011), Catalunya (2012), València (2015), Extremadura (2017), Astúries (2019) i Navarra (2020) han estat les regions espanyoles guardonades amb aquest premi.

El director general d'Acció Exterior del Govern de Navarra, Mikel Irujo, va destacar que guanyar el premi Regió Emprenedora «dona una imatge exterior que és fonamental» i suposa, a més, «la consolidació que podem anar pel bon camí».