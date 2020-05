El Govern estima que turisme català perdrà uns 15.000 milions aquest semestre

La Generalitat estima que el sector turístic català perdrà uns 15.000 milions d'euros en ingressos en aquest primer semestre de l'any com a conseqüència de la crisi provocada per la Covid-19.

En una entrevista a Efe, la consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, avança aquest càlcul, que inclou l'impacte econòmic directe, indirecte i l'induït que aquesta pandèmia ha tingut sobre el sector turístic català, en deixar-lo paralitzat totalment des de mitjans de març.

La consellera, sobre la qual recauen les competències sobre turisme dins el Govern, assumeix que Catalunya patirà una "reducció molt important" de turistes aquest estiu, si bé no dóna "per morta" la campanya estival i confia a poder comptar amb turistes estrangers també aquest estiu.

La consellera recorda que l'any passat van visitar Catalunya uns 19 milions de turistes, "de manera que tot i que els 7,5 milions de catalans, que també han vist ressentit el seu poder adquisitiu, poguessin anar de vacances, no s'arribaria a aquesta xifra ni amb totes les combinacions possibles".

Per aquest motiu Catalunya compta per a la campanya d'estiu tant amb el turisme local com amb els "mercats de proximitat", és a dir, amb el turista arribat d'altres parts d'Espanya i amb l'internacional, en molta menor mesura.

En aquest punt, subratlla que "és molt important què passa amb la frontera francesa", perquè permet l'entrada per carretera a Catalunya de turistes francesos, italians o alemanys, apunta Chacón.

En qualsevol cas, la consellera remarca que encara hi ha una "gran incertesa" sobre què passarà quan es posi fi a l'estat d'alarma, ja que "hi ha molts elements que no controlem encara", com l'evolució del virus, si hi haurà por de viatjar o què succeirà amb el trànsit aeri, assegura a manera d'exemple.

"És un sector que ha de tirar endavant amb els ulls embenats, que va pràcticament a cegues", subratlla gràficament la consellera, que per això demana que s'habilitin mesures de seguretat sanitària comuns a la UE per donar certesa a un sector que aporta el 12% del PIB i el 14% de l'ocupació a Catalunya.

Segons el parer de la Generalitat, ara és moment d'adoptar "una estratègia a curt termini", de seguir monitoritzant els mercats i de microsegmentar campanyes turístiques.

La consellera creu que el turisme català està actualment en estat "crític", atès que hi ha 169.000 treballadors en EROs temporals, i no s'aventura a fer previsions turístiques per al conjunt de l'any donades les incerteses que envolten el sector.

Pel que fa a la quarantena de 14 dies imposada per Espanya als estrangers que arribin al país, la consellera considera que és un "sense sentit" i es pregunta "com s'ha de digerir" que es permeti l'obertura dels hotels i alhora es limiti l'entrada de turistes.

"Si s'afegeixen mesures desconcertants, el que es fa és confondre i descoratjar el sector", considera Chacón, que alerta que "entrar en aquest tipus de contradiccions és gairebé com (donar) una estocada final" al negoci turístic.

En paral·lel, la Generalitat ja està treballant en l'elaboració de diferents protocols per garantir que els establiments turístics i els restaurants siguin segurs en la prevenció de la Covid-19, i és conscient que s'haurà de treballar molt la "reputació" de Catalunya com a destinació "segura" en matèria sanitària.

D'altra banda, la consellera defensa que, tot i la delicada situació del sector, aquelles famílies que van comprar vols que s'han hagut d'anul·lar per la pandèmia tinguin dret al reemborsament de l'import dels bitllets.

Chacón no comparteix la idea que algunes companyies retinguin aquests imports en forma de bons bescanviables durant un temps, perquè "moltes famílies ho estan passant malament" i potser necessiten aquests diners ara. "No crec que els particulars hagin de rescatar el sector".