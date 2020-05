L'ACM reclama a la Generalitat un fons extraordinari per als municipis per reactivar l'economia

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) demanarà al Govern que creï un fons extraordinari per reactivar l'economia amb les polítiques de proximitat que poden dur a terme els ajuntaments. Segons un comunicat de l'ACM difós aquest diumenge, aquests recursos també permetrien "mantenir i generar llocs de treball i compensar la disminució d'ingressos municipals i les despeses generades per la crisi de la covid-19". L'entitat municipalista adverteix que "els recursos i les mesures de liquiditat no s'han de quedar a nivell europeu o estatal" i reclama que també "han d'arribar a les administracions més properes al ciutadà: els ajuntaments".

L'ACM ha explicat que la demanda d'un fons extraordinari per reactivar l'economia serà el primer punt a l'agenda de pròxima reunió amb la Generalitat, que es va anunciar fa dues setmanes i que encara no s'ha convocat.

"Els municipis no podem ser forts en demandes, reclamacions i mesures davant de la crisi, però dèbils pel que fa a finançament, recursos i liquiditat", ha reflexionat el president de l'ACM Lluís Soler. A més, ha destacat que des de l'inici de la crisi els ens locals s'han "bolcat en l'atenció a les persones que han patit la malaltia i els col·lectius més vulnerables" i que ara toca fer "front a la reactivació socioeconòmica" de manera urgent. "No només cal compensar la despesa extraordinària que estan fent els ens locals arran de la pandèmia, sinó, sobretot, dotar de recursos per afrontar la crisi social i el manteniment de llocs de treball i la reactivació socioeconòmica", ha reiterat.

Segons Soler, els ajuntaments podran "portar a la pràctica mesures que ajudin als col·lectius més necessitats, a les petites empreses, al comerç de poble o als professionals autònoms, que durant moltes setmanes han patit aquesta crisi sanitària, econòmica i social".

L'ACM diu que encara "està esperant resposta del Govern espanyol a la demanda feta pel municipalisme català de poder utilitzar el superàvit del 2019 i els romanents positius d'anys anteriors per fer front a la covid-19" o de "flexibilitzar la regla de despesa i l'estabilitat pressupostària".