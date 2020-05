Més de 97.300 ERTO registrats a Catalunya que inclou més de 717.400 treballadors

Els Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) continuen creixent tot i que a un ritme més moderat que a l'inici de la crisi sanitària i ja afecten 97.383 empreses i 717.431 treballadors a Catalunya. El degoteig ha seguit en les últimes hores amb 72 expedients temporals nous i 533 treballadors més inscrits, segons les dades actualitzades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aquest dijous. Els ERTO per força major són més de 91.000 i representen el 93,5% dels presentats a la Direcció General de Treball, i afecten el 84,8% de les persones treballadores. En total, el 20,7% de la població ocupada a Catalunya en el primer trimestre del 2020 està inclosa en un d'aquests expedients.

La gran majoria de procediments tenen com a epicentre Barcelona, que concentra 71.140 empreses i 564.393 persones. En aquesta demarcació es troben les tres comarques més castigades pel fenomen dels ERTO: el Barcelonès que té 32.337 procediments i 244.167 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 10.459 expedients i 91.858 treballadors inclosos; i el Baix Llobregat, amb 9.120 empreses i 96.612 treballadors.

Les comarques gironines són el segon territori més afectat amb 10.924 expedients i 68.750 treballadors. El Camp de Tarragona continua la llista amb 7.663 empreses i 44.660 afectats, mentre que a la demarcació de Lleida s'han inscrit 5.354 ERTO amb 30.264 inclosos. A les Terres de l'Ebre el balanç és el mateix que el d'aquest dimecres 2.302 expedients temporals per a 9.364 persones.

La ciutat de Barcelona és la ciutat del país amb més afectats, fins a 204.865. La segueix Martorell amb 18.173 afectats i Terrassa amb 17.361. Amb xifres similars, continuen el rànquing localitats de l'àrea metropolitana de la capital com l'Hospitalet de Llobregat (15.155), Sabadell (14.658) i Badalona (13.580). Per sobre dels 10.000 afectats, també hi ha Lleida (12.312), El Prat (11.725), Tarragona (10.348) i Mataró (10.015).

Els expedients temporals, ja siguin de suspensió de la relació laboral o de reducció de jornada, es concentren sobretot al sector serveis, on hi ha més del 80% de les empreses - 79.095 exactament- i més de mig milió d'afectats (505.242). El segon àmbit d'activitat més afectat és la indústria, on ja hi ha 144.815 treballadors que de 8.426 empreses que han de cobrar l'atur temporalment. Amb una xifra similar d'empreses però amb molts menys treballadors hi ha el sector de la construcció que suma 7.827 ERTO per 45.695 persones. En canvi, l'agricultura només ha registrat 706 expedients per a 3.984 treballadors des de l'inici de la crisi sanitària, la mateixa xifra d'aquest dimecres.

Per divisions econòmiques, les companyies que ofereixen menjar o begudes són els que concentren més expedients amb 19.176 empreses i 108.621 persones incloses. El comerç al detall, excloent la venda de vehicles de motor continua la llista amb 12.687 expedients i 56.448 persones afectades a Catalunya, mentre que altres activitats de serveis personals hi ha 6.888 expedients per a 18.594 treballadors.