Neix una iniciativa per donar visibilitat online a l'alimentació de Manresa

arxiu particular

Fernando López i Pol Lanza arxiu particular

Dos joves emprenedors manresans, Pol Lanza i Fernando López, han posat en marxa la web elpetitcomerç.cat, amb la qual pretenen donar un impuls als comerços d'alimentació locals. La intenció del projecte és fer arribar a tos els consumidors els productes dels petits negocis d'entrada manresans –la iniciativa vol arribar a tot Catalunya, afirma Lanza– en un moment en què els supermercats i la venda online estan aglutinant la part grossa del pastís comercial en detriment de la botiga de tota la vida.

Lanza i López, de 22 anys, es van conèixer treballant al magatzem de Denso, explica el primer, on van donar forma a la seva passió per l'emprenedoria.

«Vam començar creant un e-commerce de productes tecnològics i fa uns tres mesos vam posar en marxa la nostra primera empresa, Impulsoria, de disseny web per a restaurants. Ja hem fet el de Casa l'Agulla», explica Lanza. Elpetitcomerç.cat té d'inici dos establiments donats d'alta, ambdós manresans, la fruiteria Casa Bartomeus i la xarcuteria Casa Coll.

Lanza i López cobren el 10% de comissió de les vendes per posar a la xarxa els productes d'aquests negocis, que no han de pagar per registrar-se al web.

De moment, diu Lanza, s'ha posat en marxa un sistema de recollida a botiga, i estudien ampliar-ho amb servei a domicili.

«Creiem que el futur és la venda online, però volem que també hi siguin els petits comerços de Manresa», explica Lanza, per al qual l'emprenedoria «és el futur de la gent jove».