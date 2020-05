Els sistemes per pagar a distància avancen en el petit comerç durant la crisi sanitària

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha canviat la manera de relacionar-se empreses i clients, també en els establiments de barri. Els petits comerços avancen, amb BBVA, en solucions de pagament a distància sense necessitat de desenvolupaments informàtics ni botigues online. Això permet donar confiança als clients que prefereixen seguir comprant a distància durant les primeres fases de la desescalada. A l'Estat espanyol, BBVA ofereix la solució Paygold, que incorpora sistemes de pagament senzills com Bizum. Actualment, el 40% dels comerços que utilitzen Bizum són clients de l'entitat financera.

L'abril va confirmar la tendència de l'última quinzena de març pel que fa a altes d'usuaris a Bizum. Més de 106.000 clients de BBVA es van donar d'alta en aquest servei, que ofereix múltiples alternatives i l'import mitjà de les operacions va pujar el 7,3% des del mes de març. Bizum facilita des del seu llançament la transacció de diners entre dos particulars, només sabent el número de telèfon del destinatari.

Des de final del 2019, a més, els comerços també poden utilitzar aquest mètode de pagament per a comandes a distància, integrat en la solució Paygold de BBVA. Aquesta circumstància ha tingut especial èxit en les últimes setmanes, on pràcticament s'han quadruplicat el nombre de transaccions en comerços clients de BBVA, pel fet que s'han disparat els enviaments a domicili dels petits comerços per evitar els desplaçaments de la població, sobretot dels col·lectius de risc. En el cas de Bizum per a comerços, avui dia, el 40% dels establiments que l'utilitzen per a les seves transaccions són clients de BBVA.

Aquest tipus de solució permet que els establiments petits, que no disposen de pàgina web, puguin vendre a distància. A més, el missatger tampoc necessita disposar d'un terminal punt de venda (TPV) mòbil per fer el cobrament, sinó que funciona a través d'un missatge SMS o correu electrònic amb un enllaç al comprador, perquè aquest finalitzi el procés de compra al seu telèfon mòbil o ordinador, utilitzant la seva targeta o Bizum.

BBVA ha posat en marxa un programa formatiu professional i gratuït, de deu sessions de semirari web, amb l'objectiu de facilitar la recuperació del petit comerç, després de la crisi sanitària per la Covid-19. Per mitjà del cicle formatiu, que estarà disponible a la pàgina web de BBVA en les pròximes setmanes, els comerciants poden aprendre les claus per vendre en xarxes socials, Whatsapp o correu electrònic, entre d'altres canals.

A part de plantejar alternatives per fer el pagament a través de canals no presencials, també s'han donat claus de logística, el que permetrà als comerços enfrontar-se a les etapes de la desescalada amb eines diferenciadores, que impulsin les vendes a distància.

La penetració de l'ús d'efectiu a l'Estat espanyol era alta abans de la crisi sanitària en relació amb països del nord d'Europa, on el pagament amb targeta és majoritari. Durant les últimes setmanes, les autoritats sanitàries espanyoles van aconsellar limitar l'ús d'efectiu, davant la possibilitat de contagi. Els clients de BBVA han seguit aquestes recomanacions i el mes passat es va produir una caiguda de la retirada d'efectiu als caixers.

No obstant això, la situació ha propiciat que tant comerços com clients s'hagin adaptat i estiguin utilitzant formes de pagament amb targeta o mòbil als establiments, fins i tot per a tiquets baixos. Des del començament de la crisi, BBVA ha pres mesures per ajudar els clients en relació amb l'ús d'efectiu. Entre altres mesures, s'ha elevat el límit de pagament contactless per poder pagar sense PIN i amb pagament mòbil fins a 50 euros, per evitar el contacte dels usuaris amb el TPV del comerç.