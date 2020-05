Supercoop formalitza la seva aposta pel supermercat col·laboratiu al Puigmercadal

Supercoop Manresa, la cooperativa que impulsa a la capital del Bages el que serà el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Catalunya, ha presentat la seva proposta al concurs públic per ocupar un dels espais del Mercat Puigmercadal de Manresa. Segons els promotors de Supercoop Manresa, «el model cooperatiu i participatiu és una aposta ferma per la revitalització del mercat i del Centre Històric de la ciutat, alhora que per un model de consum més necessari que mai en el context actual».

Després que el 27 de febrer l'Ajuntament de Manresa aprovés les bases per adjudicar un espai del Mercat del Puigmercadal per destinar-lo a supermercat, el concurs havia quedat aturat a causa de l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària del Covid-19. Un cop restablert el concurs, Supercoop Manresa hi ha presentat la seva candidatura. L'espai comercial del Puigmercadal que pretén ocupar Supercoop Manresa és de 278 metres quadrats, als quals se n'hi han d'afegir 60 més de magatzem, oficina i vestidor.

Supercoop Manresa serà el primer supermercat cooperatiu i participatiu que obrirà a Catalunya. En paral·lel, una altra cooperativa estan treballant en l'obertura també pròximament d'un altre d'idèntiques característiques a Barcelona i dues més en supermercats similars a Mataró i Olot. A la resta de l'Estat, a Madrid també hi ha dos projectes en marxa idèntics al de Manresa, inspirats tots ells en l'exitós Food Coop de Nova York, obert el 1973 i que actualment agrupa prop de 20.000 persones sòcies. A Europa també ja existeixen projectes similars, com La Louve de París. Malgrat l'endarreriment provocat per la crisi del Covid-19, fonts de la cooperativa manresana asseguren que mantenen el calendari d'obertura, en cas de resolució al seu favor del concurs públic, al llarg d'aquest 2020.

La singularitat del model de Food Coop i Supercoop Manresa, recorden els seus promotors, radica en la participació de les persones sòcies en el seu dia a dia. Cada persona es compromet a aportar tres hores cada quatre setmanes de forma voluntària en el projecte, per desenvolupar-hi diferents tasques. Aquesta participació afavoreix un estalvi de costos que permet abaratir el producte i «generar comunitat», detallen les fonts. Supercoop vol prioritzar el producte de proximitat, a poder ser ecològic, i del qual se'n conegui la procedència pel contacte directe que es tindrà amb les productores.

Des que el 30 de novembre es va obrir el termini per fer-se soci de la cooperativa, més de 400 persones ja s'hi han inscrit, segons dades de Supercoop, després de pagar una quota inicial i única de 50 euros, que els dona dret a participar en el disseny i la preparació del supermercat, i posteriorment en els seus espais de decisió. Una quota que en cas de donar-se de baixa, els serà retornada. L'objectiu continua sent poder obrir el supermercat amb més de 700 persones sòcies, xifra que Supercoop Manresa considera «idònia per poder obtenir els estalvis en costos que han de permetre oferir el producte a un preu raonable». Les estimacions tècniques de la cooperativa són és que el treball voluntari de les persones sòcies aportarà unes 1.800 hores mensuals, que implica un estalvi en la despesa de personal d'uns 80.000 euros anuals.

L'estructura voluntària es complementarà amb un equip professional, format inicialment per quatre persones que duran a terme funcions de gerència, recursos humans i responsable de botiga i personal de botiga. Aquest equip supervisarà i dirigirà el personal voluntari de Supercoop Manresa, que a la seva vegada també rebrà formació per a

aquells treballs que requereixin certa capacitació prèvia, com poden ser la manipulació d'aliments o el cobrament a caixa. El personal voluntari desenvoluparà, en funció de la seva disponibilitat i experiència, funcions de recepció de mercaderies, gestió en caixes de cobrament o condicionament de productes i reposició a botiga, neteja i ordre, organització, classificació i emmagatzematge de les comandes, entre d'altres tasques.

Supercoop col·laborarà amb la cooperativa Frescoop, que gestiona MengemBages. Supercoop podrà disposar del magatzem central de MengemBages al polígon dels Dolors de Manresa, que realitzarà funcions com la gestió de compres, el servei de picking, la gestió administrativa i el contacte amb les persones productores i sòcies del supermercat.