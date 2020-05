Fòrum de la Catalunya Central reconeix la feina dels sanitaris del territori amb una pulsera d'agraïment

La plataforma Fòrum de la Catalunya Central ha presentat avui una acció d'agraïment que han preparat les entitats de la societat civil i empresarial del territori que en formen part.

Les entitats de Fòrum ja feia setmanes que treballaven la idea de fer un reconeixement de la societat civil i empresarial als sanitaris del Bages i del Berguedà que han lluitat i estan lluitant contra la Covid-19. La intenció dels promotors ha estat "impulsar una acció que transmetés la satisfacció que teníem dels nostres professionals de l'àmbit sanitari". Així, es va concentrar el reconeixement al sector en les entitats més representatives del territori, la Fundació Althaia, la Fundació Sant Andreu Salut i l'Hospital de Sant Bernabé de Berga.

Avui, a la sala Seven Seven de Manresa, s'ha presentat públicament una polsera amb què es vol plasmar aquest reconeixement i que es produirà en els propers dies per poder ser lliurada als 3.000 professionals d'aquests centres sanitaris.

A més, s'ha projectat un vídeo en què diversos representants de les entitats de la plataforma donen les gràcies a tots els implicats del territori en la lluita contra la Covid-19.

Durant l'acte, el constructor Fèlix Salido, en representació de la plataforma, ha explicat la iniciativa i ha posat èmfasi en la col·laboració del teixit empresarial de la comarca per realitzar la polsera, des del disseny, a càrrec de Duplex Creative, fins la producció, a càrrec de Planxisteria Industrial M. Vidal conjuntament amb altres empreses del sector, fins al packaging, que assumirà Ampans. També ha agraït la tasca de les entitats del Fòrum per trobar recursos per posar en marxa la iniciativa.

Per part dels serveis sanitaris han pres la paraula Josep Zorrilla, d'Althaia, Joana Rodríguez, de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, i Olga Sabartés, de la Fundació Sant Andreu Salut, que ha agraït el detall de Fòrum i han explicat, emocionats, algunes de les situacions que s'han viscut aquests mesos als centres sanitaris de la Catalunya central.

El Fòrum de la Catalunya Central va néixer fa 10 anys, com a plataforma d'interrelació entre les institucions, entitats, empreses i personalitats que configuren la societat civil del Bages i el seu entorn. Actualment està integrat per Gremi de Constructors i Obres de la Comarca del Bages, Rotary Club Manresa – Bages, Pimec Catalunya Central, Aijec, Cambra de Comerç de Manresa, CaixaBank, Dones7, BBVA, Promineria, Funecma, Associació Comarcal Empresarial del Berguedà, Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central i Manresa +Comerç.