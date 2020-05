ICL Iberia Súria&Sallent cancel·la el seu ERTO i reprèn la plena activitat

ICL donarà per conclòs, a partir del proper dilluns dia 1 de juny, l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) presentat el passat 25 de març, segons ha avançat en un comunicat fet públic aquest dijous al vespre.

L'empresa ja havia reiniciat la seva activitat al 50%, amb importants mesures de seguretat, el passat 14 d'abril i durant aquest període fins avui, ha anat incrementant paulatinament el seu ritme, un cop s'anaven garantint les condicions de seguretat i salut implementades durant aquestes setmanes i el seu bon funcionament.

Una part de la companyia seguirà teletreballant, en torns rotatius, en línia amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, segons apunten fonts de la companyia.

Amb el retorn a la plena activitat, l'empresa seguirà aplicant les mesures de seguretat i higiene que ha estat portant a terme als darrers mesos, com la presa de temperatura als accessos al lloc de treball, mascaretes, guants i dispensadors de gel hidroalcohòlic, i manteniment de distàncies de seguretat entre totes les persones treballadores, tant a oficines com a planta o mina.

"Tal i com vam acordar amb sindicats i representants dels treballadors, tan aviat com hem pogut garantir la salut i la seguretat de les persones que formen part de la nostra companyia, hem decidit recuperar l'activitat al 100%. I ho fem amb entusiasme i amb una immensa gratitud per l'esforç col·lectiu que hem fet per garantir la continuïtat de la nostra empresa en aquests moments tan complicats que ens han tocat viure", afirma Carles Aleman, president d'ICL Iberia, en la nota de premsa.

Durant el temps d'aplicació de l'ERTO, ICL Iberia no ha aturat mai del tot la seva activitat i ha mantingut en funcionament la seva planta de cristal·lització per tal de poder garantir el subministrament de sal, matèria primera essencial per a la producció de desinfectants com el lleixiu i el clor.

ICL Iberia Súria&Sallent va sol·licitar el passat 25 de març un ERTO per força major i es va comprometre a complementar les prestacions d'atur de tots els afectats fins el 75% de las bases de cotització mentre durés l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. Aquest compromís va comptar amb el recolzament dels sindicats i representants dels treballadors de la companyia.