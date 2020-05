El sector industrial engloba el 34% del total d'afectats per un ERTO al Bages

Prop del 34% de les persones afectades per un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) al Bages són del sector industrial manufacturer. En plena desescalada, i amb l'economia retornant a poc a poc a l'activitat, aquest és el sector majoritari d'incidència dels expedients a la comarca. Si a aquest grup s'hi sumen els treballadors de la indústria minera, el percentatge sobre el total d'afectats s'enfila fins a pràcticament el 38%.

En xifres absolutes, són 5.904 els treballadors de la indústria manufacturera (que inclou sectors com l'agroalimentari, el metall, el tèxtil, la química i el material elèctric, entre molts altres) que, ahir, segons les dades del departament de Treball de la Generalitat, figuraven entre els afectats pels ERTO a la comarca. El total de persones en règim d'expedient temporal a aquest territori són 17.450. Els del sector miner afectats són 702.

Amb tot, en nombre d'empreses, la indústria no és el sector amb més expedients al Bages, sinó que ho és el comerç, amb 470 ERTO, seguit de la restauració, amb 380. La indústria suma 254 expedients del total de 2.006 a la comarca, el que suposa el 12,6%. La ràtio de treballadors afectats per empresa del sector industrial en ERTO és de 23,2 persones.

El segon sector amb més afectats per ERTO al Bages és el comerç, amb 2.804, el 16% del total, mentre que en el cas de la restauració el nombre de persones en règim d'expedient temporal és de 1.816, el 10,4%. En conjunt, aquests tres sectors sumen més del 60% del total de persones en ERTO a la comarca. El quart sector amb més afectats és la construcció, amb 1.279. La ràtio de treballadors en ERTO al comerç és de 5,9, mentre que en el cas de la restauració és de 4,7 persones.

En el cas de Manresa, on en total consten 7.892 persones en règim d'expedient, el nombre més alt és a la indústria, 1.692, el 21,4%, seguit molt de prop pel comerç amb 1.561 persones, el 19,7%. La restauració i l'hostaleria suposen el 9,4%, amb 746 persones. La construcció, per la seva banda, suma 598 persones, el 7,5%

Quant al nombre d'empreses en expedient a la capital del Bages, el comerç engloba pràcticament el 27% del total d'empreses en ERTO, mentre que la restauració inclou poc més del 16% del total de 1.013 que han presentat un expedient temporal.

En la resta de municipis de la comarca també és la indústria el principal sector amb més afectats per ERTO. Amb tot, a Avinyó i el Pont de Vilomara, el comerç és el que registra més persones en expedient. A Callús figura una sola persona en el sector industrial afectada, mentre que entre el comerç i la restauració en sumen 32. A Monistrol de Montserrat són més els afectats de la restauració (201) que de la indústria (123), mentre que a Mura, on figuren 32 persones afectades en total, 31 de les quals ho són del sector de la restauració (la persona restant en règim d'expedient està inclosa a l'epígraf «altres serveis»). A Rajadell no figura cap treballador del sector industrial en ERTO però n'hi ha 44 a la construcció d'un total de 71.