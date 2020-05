UGT veu "manca de voluntat" per salvar Nissan a Catalunya

UGT Fica ha expressat el seu "rebuig i indignació" amb la decisió de Nissan de tancar les fàbriques a Catalunya i ha criticat que ha vist "manca de voluntat de tots els actors involucrats per intentar salvar questes plantes i les seves plantilles". "La decisió, presa en mig de la crisi sanitària de la covid-19, condemna més de 3.000 famílies de forma directa i unes 20.000 de forma indirecta", ha afirmat el sindicat en un comunicat. UGT ha criticat que les relacions laborals entre direcció i comitè d'empresa "han estat del tot nul·les" i ha afegit que "les diferents administracions i la direcció japonesa i europea no han estat a l'alçada de les circumstàncies". Segons la UGT, l'estratègia de Nissan a Cataunya ha estat "nefasta" durant anys.

En aquest sentit, el sindicat diu que des del 2012 Nissan Motor Ibérica ha estat treballant al 64% de la seva capacitat, una situació "greu" que considera que no ha provocat cap canvi en les admisitracions. "Les diferents administracions s'han fet l'orni fins ara", ha criticat UGT.

"No s'ha invertit en la planta de producció, i les negociacions dels convenis no han afrontat els problemes reals, tal com queda palès amb els acomiadaments dels anys 2009 i 2019", ha dit el sindicat, descrivint com a "nefasta" l'actitud de la companyia.

"Aquest tancament ratifica la situació de crisi en què es troba la indústria automobilística", ha afegit la UGT FICA, que ha demanat al govern "mesures urgents" per al sector per mantenir els centenars de milers de llocs de treball que hi estan relacionats, des d'empreses constructores, fins a indústries de components, concessionaris, tallers, distribuïdors o altres serveis.