El Govern rebutja el plantejament de Nissan i acusa la multinacional de «deslleialtat»

Tant els sindicats com les administracions públiques es van rebel·lar contra la decisió final de la firma automobilística i van rebutjar l'argument utilitzat per anar-se'n de Barcelona, reivindicant la viabilitat de les plantes i recordant que havien presentat a Nissan un pla per revitalitzar que suposava ajudes per 100 milions d'euros. Segons Nissan, ni tan sols les ajudes que estaven disposades a posar Govern central i Generalitat permetrien donar un futur viable a la fàbrica.

El Govern també va rebutjar els plantejaments de Nissan i, mentre la consellera Àngels Chacón (Empresa) parlava de «deslleialtat» i fins i tot acusava la firma de «riure's de nosaltres», el vicepresident Pere Aragonès ha avisat que l'empresa «haurà d'assumir responsabilitats».El president de la Generalitat, Quim Torra, va avançar que farà tot el que estigui a les seves mans per evitar el tancament i va apel·lar al Govern central a sumar esforços demostrant «unitat institucional» amb aquest mateix objectiu. La Generalitat, que ha donat 25 milions en ajudes públiques a Nissan en els últims 15 anys, compta amb que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, propietari dels terrenys on està assentada Nissan, col·laborarà per evitar aquesta crisi industrial, al temps que ha apel·lat a la unitat amb els ajuntaments afectats. El Govern assumeix que no podrà recuperar els diners atorgats en ajudes.

El vicepresident segons del govern espanyol, Pablo Iglesias, va recordar, per la seva banda, que les nacionalitzacions «són perfectament possibles» i «no són necessàriament d'esquerres».