L'adeu de Nissan pot afectar el 3% del PIB i uns 30.000 llocs de treball, segons Pimec

El tancament de Nissan tindrà un impacte d'entre un 2,6% i un 3% del PIB, afectarà 425 empreses i eliminarà entre 20.000 i 30.000 llocs de treball, segons PIMEC. Un cop dur per a la indústria catalana, i més encara en coincidir amb la crisi del coronavirus. El president de la patronal, Josep González, va lamentar la decisió de l'empresa japonesa i va assegurar que provocarà una xifra d'atur «molt preocupant». El tancament de les plantes de Nissan a Barcelona, oficialitzat ahir, deixa sense feina 3.200 treballadors directes i n'amenaça uns quants milers més, i va unir els governs espanyol i català en la recerca de sortides i en les crítiques a la firma nipona.

Complint-se els pitjors auguris, el conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida, va anunciar des del Japó la intenció de tancar els tres centres a Barcelona -Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barça-a finals de desembre d'aquest any, mentre que es mantenen les plantes a Àvila (que ocupa 430 empleats) i Cantàbria (535).

El president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, va comunicar als sindicats que s'ha pres aquesta decisió en no veure «cap solució viable de futur» per a aquestes instal·lacions, que han anat perdent models en els últims anys, deixant Zona Franca a un 20% de la seva capacitat màxima -d'uns 200.000 vehicles-. El tancament afectarà Zona Franca (fàbrica de furgonetes), Montcada (estampacions) i Sant Andreu (suspensions i bastidors), així com als centres d'R+D, recanvis, distribució i compres, també a la Zona Franca, àrees que sumen uns 3.000 treballadors.

L'impacte sobre l'ocupació serà, però, molt més gran, ja que es calcula que uns 20.000 llocs de treball indirectes, segons la Generalitat, depenen d'aquestes plantes, incloent proveïdors i subcontractes d'un sector clau a Catalunya, ja que representa el 10% del PIB.