UGT alerta que la producció d'algunes empreses de l'Anoia depèn fins al 60% de Nissan

El total de treballadors d'empreses de l'Anoia que podrien veure's afectats pel tancament de Nissan és de mig miler, segons explicava dijous a aquest diari la Unió Empresarial de l'Anoia. Amb tot, l'afectació podria ser molt impactant en algunes d'aquestes empreses, alerta la UGT territorial, ja que calcula que en algunes el volum de producció dedicat a proveir la multinacional japonesa seria de fins al 60%.

Francesc Rica, secretari general d'UGT de la territorial de la qual depèn la comarca, explica que el sindicat encara no ha pogut avaluar a fons quina serà l'afectació de la decisió de la multinacional, però confirma que el nombre de treballadors afectats pel tancament podria estar a l'entorn de 500. Amb tot, apunta, no totes les empreses que tenen negoci amb Nissan hi treballen exclusivament. Per sort, ara. Sí que hi ha societats que tenen un nivell de producció del 60% per a Nissan, mentre que en d'altres aquest volum de treball seria superior al 30%. La setmana que ve, avança Rica, el sindicat es reunirà per conèixer dels seus delegats la situació a les empreses del territori respecte de l'adeu de la japonesa. Snop, Trire, Braid i Calaf Grup serien entre les empreses afectades a la comarca, segons els sindicats.

Tal com ha pogut confirmar aquest diari, la preocupació entre algunes empreses anoienques proveïdores de Nissan era ahir elevada. Segons han explicat, es podrien plantejar acomiadaments per compensar la pèrdua de l'important client japonès. «Cal veure si empreses amb el 40% menys de facturació poden ser viables», deia ahir Francesc Rica.



Marxa enrere?

Govern Central i Generalitat es reuniran la setmana que ve per intentar aconseguir que Nissan faci marxa enrere en la seva decisió de tancar les plantes catalanes, mentre que el comitè d'empresa de Barcelona avisa que només s'asseurà a negociar solucions que impliquin mantenir els llocs de treball i els centres de treball.

Després de la convulsió que va provocar dijous l'anunci de Nissan que tancarà les seves plantes catalanes al desembre, entre elles la de la Zona Franca de Barcelona, ahir les administracions van insistir a no donar la batalla per perduda, tenint en compte que la sortida de Nissan de Catalunya deixa en l'aire uns 25.000 llocs de treball, entre directes i indirectes, segons estimacions del comitè d'empresa i del Govern català.

La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va explicar a Onda Cero que el Govern està «treballant conjuntament» amb l'Executiu de Pedro Sánchez i va precisar: «La setmana que ve ens reunirem el Govern de Catalunya amb el Govern de l'Estat per treballar conjuntament de quina manera podem afrontar la possibilitat de revertir aquesta situació, parlant directament amb el Japó i el que faci falta».

La reunió de la setmana que ve per buscar «solucions», que Budó va concretar que serà a Madrid, va ser un dels assumptes que van tractar dijous en conversa telefònica Quim Torra i Pedro Sánchez. De fet, Torra va apel·lar al Govern respecte a la unitat institucional per Nissan i va explicar que els departaments de la Generalitat implicats en aquesta crisi industrial es coordinarien amb els diferents ministeris per «actuar de manera decidida». Per la seva banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va dir que cal buscar «la millor col·laboració publicoprivada per donar continuïtat a Nissan». Maroto va insistir, a la Cope, que la indústria de l'automoció espanyola té factors diferencials i que hi ha oportunitats de desenvolupament en l'àmbit de la mobilitat sostenible, per la qual el Govern farà una aposta «important». En aquesta línia, va dir que convocarà la Taula de la Mobilitat Sostenible, perquè administracions, empreses i sindicats defineixin «una nova política industrial» en un context diferent en el qual han de reforçar les palanques competitives.

Després de les cremes de pneumàtics de dijous, ahir el comitè d'empresa va optar per una protesta menys contundent i diversos centenars de treballadors de Nissan van protestar davant diversos concessionaris de la marca japonesa a la província de Barcelona. Els empleats de Nissan van empaperar les parets dels concessionaris amb folis que recollien consignes en contra del tancament i en favor del manteniment de l'ocupació i de les 25.000 famílies afectades, i han advertit l'empresa que les protestes aniran a més si manté els seus plans de desmantellar les instal·lacions de Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac.

El president del comitè de Nissan a Barcelona, Juan Carlos Vicente, va avisar la multinacional que només s'asseurà a negociar «solucions de futur» per a les plantes catalanes i que impliquin manteniment dels llocs de treball, «i no indemnitzacions».



Nacionalització

Davant l'anunci de tancament, partits com la CUP i ERC han posat sobre la taula la possibilitat de nacionalitzar l'empresa, una opció que tant la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, com la d'Empresa, Àngels Chacón, ambdues de JxCat, veuen fora de lloc. A través del seu perfil de Twitter, Chacón va dir que la nacionalització «no és una opció realista» i Budó va deixar clar que «no està damunt de la taula del Govern». Per la seva banda, el vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, proposa articular de manera diferent les ajudes públiques que es concedeixen a les empreses, abandonant la via de la subvenció i apostant més per l'entrada en el capital, per tenir més incidència en les decisions d'aquestes companyies.