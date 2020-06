Un compromís contra la penúria i les desigualtats des de la infància

El Miguel Ángel ha estudiat Filologia Clàssica i es prepara per acabar el màster que li permetrà ser professor d'institut, tot i que planeja complementar la seva formació amb el grau en Treball Social. Ho té clar: tornarà a la societat una part del que ha rebut a través de la solidaritat. Ell és un dels beneficiaris del programa de superació de la pobresa infantil de la Fundació La Caixa, a través de l'Associació de Dones de Santiago el Mayor, a Sevilla.

Durant la seva infància, el Miguel Ángel va comptar amb l'ajuda del programa CaixaProinfància, dirigit a famílies amb nens i nenes i adolescents d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat. Només l'any passat, el programa va atendre més de 62.000 menors com el Miguel Ángel i 37.000 famílies, tot això en col·laboració amb entitats socials de totes les comunitats autònomes d'Espanya. La missió del programa, posat en marxa el 2007, està alineada amb dos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: erradicar la pobresa (ODS 1) i reduir les desigualtats (ODS 10). L'objectiu del programa és trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills, afavorint el ple potencial i les capacitats dels menors i propiciant i recolzant polítiques de millora de l'equitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per als menors i les seves famílies.

La Fundació La Caixa va destinar el 2019 més de 60 milions d'euros als ajuts educatius i socials d'aquest programa. A més, aquest any, arran de la crisi generada per la Covid-19, ha destinat també una aportació extraordinària de 3 milions d'euros per a famílies afectades per la pandèmia mundial. L'entitat ha redoblat els seus esforços en el marc d'una crisi sanitària sense precedents per a ajuts a persones en situació de vulnerabilitat a tirar endavant en aquests moments difícils. La pobresa infantil és una realitat de la qual sempre hem d'estar pendents: «D'això depèn no només el benestar present de la infància, sinó també el futur de la nostra societat», explica Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa, una de les institucions de referència per a l'impuls dels ODS al nostre país.