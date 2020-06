Javier Tello: «En el nou curs les aules s'acostaran a la realitat virtual»

Al capdavant de la institució educativa privada més gran del nostre país (amb 25 centres docents) Javier Tello ha convertit la crisi en oportunitat. Ha sigut capaç d'aprofitar les dificultats que la pandèmia ha plantejat en l'àmbit educatiu per fer un salt qualitatiu cap endavant i afrontar la profunda transformació digital i metodològica que exigeixen els temps.

La vida universitària continua sent la mateixa que quan era vostè estudiant?

El que segueix igual és que l'experiència de la vida universitària és una experiència insubstituïble i que aquesta convivència presencial, que ara estem intentant combinar amb el món 'online', és un pas en el creixement personal dels alumnes que hem de continuar cuidant. En el CEU he vist que aquesta és una constant que no s'ha trencat en cap moment.

Què és el que ha canviat?

Sens dubte, la innovació en la metodologia docent. Que bàsicament consisteix en la necessitat de transmetre als alumnes els coneixements a través de mètodes que tenen una eficàcia més gran perquè conciten més interès, perquè els permeten desenvolupar facetes de la seva intel·ligència que, de vegades, tenen una miqueta oblidades i perquè els preparen molt millor per a la realitat del segle XXI. Aquesta metodologia ha anat evolucionant però ara, com a conseqüència del procés de la Covid-19, s'ha de transformar acceleradament.

La tecnologia és una de les seves apostes. Anticipar-se haurà sigut molt útil en aquestes circumstàncies...

Justament. Hem passat en 48 hores a fer classes a distància i amb els professors des de casa seva en règim de teletreball. La infraestructura tecnològica la tenim. I per començar les classes al setembre, tenim un projecte d'aules virtuals que és veritablement atractiu. Hem de transformar les aules, acostar-les a la realitat virtual, perquè l'alumne que es connecta des de fora tingui la sensació que és dins. I amb un element addicional, una nova metodologia docent per aconseguir concitar l'interès dels alumnes. Per dir-ho així, a partir del setembre, s'ha de fer un esforç per una certa escenografia, anirem a una cosa molt atractiva i molt amigable per als nostres estudiants.

L'objectiu és que l'interès i la proximitat no es perdin?

Efectivament. Ho hem fet pensant molt en l'estudiant internacional. Al setembre, pugui o no pugui venir a Espanya, pot continuar amb el seu grau a qualsevol de les nostres universitats perquè les aules tindran un esquema de multicàmeres que permetran que l'alumne connectat des de casa seva vegi no només el professor o la pissarra en una imatge fixa, sinó que, com si fos un plató en un estudi amb un realitzador, vegi l'alumne que pregunta, el moviment del professor, l'exposició que fa un grup des de qualsevol punt, amb una interacció del cent per cent. És el pas previ a la realitat virtual.

Les classes es transformen i també el món laboral. ¿Què està canviant?

Moltes coses. El que no canvia, segons la meva opinió, és que l'alumne que surti d'una universitat com la nostra ha de ser una persona de pes en els seus valors i en els seus principis. El que busca qualsevol equip són persones sòlides, coherents, compromeses i fiables, persones que responguin en situacions molt diferents com aquesta que estem vivint. El que més aprecien les empreses, i així ens ho fan saber a les enquestes de percepció que fem, és que els alumnes de les universitats CEU són els que tenen un compromís ètic més sòlid en el seu treball. Això ha d'anar unit a una capacitació de perfil més tècnic, que és la que estem incorporant en tot el nou elenc de títols de la mà de les grans companyies tecnològiques com Amazon, Microsoft, etcètera. La doble formació en valors i en les competències tècniques és el binomi perquè els alumnes el dia de demà ho facin molt bé en el món real.

Quines titulacions són aquestes?

Està tot molt relacionat amb el món digital. Hi ha un grandíssim camp per al treball relacionat amb el nou món del núvol. Tenim ja un grau propi de Computació en el Núvol que hem fet de la mà amb Amazon, que t'obre a un nou món amb gran ocupabilitat. Tenim programació digital, tot el relacionat amb blockchain, big data... I tot el que té a veure amb màrqueting digital, que continua sent un dels perfils estrella.

Quin paper juguen les universitats en l'assoliment dels ODS?

Un paper crític, consistent a aconseguir que els alumnes se submergeixin en els principis que l'Agenda 2030 vincula a l'educació: que sigui de qualitat, inclusiva, equitativa, que sigui eficaç i permeti que les persones promocionin humanament i socialment. La universitat ha de fer que sigui veritat. Que s'adquireixin les competències en un context que parla de principis que van més enllà de l'estrictament educatiu. Quan comencem a sortir de la part profunda d'aquesta crisi, la coherència amb el món social i el compromís amb el bé comú ens portaran a canviar la nostra conducta cap a la generositat i la solidaritat, i ens faran renunciar a interessos particulars per la causa general. I això és el que mirem de traslladar als nostres alumnes. Tenim una metodologia que vol descobrir la importància de l'altre, de treballar junts, de no deixar ningú enrere. Això per a nosaltres és clau. A tots aquests elements que configuren una manera d'entendre el compromís personal vital l'anomenem l'estil CEU i engrana perfectament amb els principis de l'Agenda 2030.