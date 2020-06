L'atur registrat a Catalunya puja el maig un 30,2% més que el mateix període de l'any passat

L'atur registrat a Catalunya va pujar en 15.339 persones el mes passat, xifra que representa un augment del 3,28% en relació amb l'abril i un 30,2% més que el mateix mes del 2019. Segons el Ministeri de Treball, la xifra d'aturats se situa en les 483.149 persones, és a dir, 112.058 persones més que fa un any.

Són dades que no es donaven des del maig del 2016, quan aleshores es van registrar 470.205 desocupats. Aquest mes l'atur registrat ha experimentat una pujada més moderada que a l'abril, quan va pujar més d'un 12%. Tot i això, Catalunya és la comunitat on més creix el nombre de desocupats en xifres absolutes, seguit de la Comunitat de Madrid, amb 14.355 persones (+3,5%) i les Illes Canàries, amb 6.093 persones (+2,4%).

Les dades donades a conèixer aquest dimarts no inclouen els centenars de milers d'afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO).

Més de 3,8 milions d'aturats a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, la llista de desocupats es va ampliar en 26.573 persones en comparació a l'abril, un increment del 0,69%. En total, la xifra d'aturats a Espanya s'enfila fins a les 3.857.776 persones. En relació amb el maig del 2019, a les llistes del servei estatal d'ocupació (SEPE) hi ha 778.285 inscrits més, és a dir, un augment del 25,27%.

Segons les dades d'afiliats a la Seguretat Social, a Catalunya s'han destruït 165.278 llocs de treball al maig en comparació amb les dades registrades fa un any, un descens de l'afiliació del 4,75%.

Si s'analitza l'efecte de la pandèmia de la covid-19 en els mesos de març, abril i maig s'observa que les afiliacions a la Seguretat Social han caigut en 760.082 persones a tot l'Estat.

L'atur registrat baixa en la construcció i l'agricultura

L'aturada econòmica que ha provocat la pandèmia incideix, sobretot, en el sector serveis, que ha patit un augment de l'atur de 13.476 treballadors en un mes a Catalunya i ja hi ha 358.846 aturats d'aquesta branca d'activitat. Durant el maig, els desocupats que havien treballat a la indústria han pujat en 1.113 treballadors, i els que no tenien una feina anterior han augmentat en 1.527 persones. En canvi, en acabar el mes hi havia 682 inscrits menys en el sector de la construcció. En el cas de l'agricultura també s'ha detectat un descens de 95 persones.

Dels 483.149 aturats registrats al maig a Catalunya, 218.643 eren homes i 264.506 dones, i respecte al total, més del 90% (444.434) eren majors de 25 anys.

D'altra banda, 101.123 desocupats durant el mes de maig eren estrangers, un creixement del 3,94% en comparació amb el mes anterior, dels quals 4.560 eren de l'àmbit de l'agricultura, 6.434 de la indústria, 10.696 de la construcció, 66.894 del sector serveis i 12.539 no disposaven d'una feina anteriorment.

Els contractes cauen un 65,10%

La xifra de contractes signats durant el mes de maig van créixer en relació amb el mes anterior però es van enfonsar si es compara amb les dades de fa un any. En total, es van signar 106.332 contractes, una caiguda del 65,10%, fins als 198.379 procediments menys, en comparació amb el mateix període del 2019. Si es compara amb l'abril, hi ha hagut un increment d'11.477 contractes, és a dir, un 12,10% més. El 30% d'aquests contractes els van signar estrangers.

Quant a la tipologia, 14.566 van ser indefinits i 91.766 temporals. Dels indefinits, se'n van signar un 22,89% més que a l'abril, amb un augment de 2.713, mentre que si es compara amb el mateix mes del 2019, la caiguda va ser de 24.867, un 63,06% menys. Pel que fa als contractes temporals, van pujar un 10,56% en un mes, és a dir, se'n van signar 8.764 més, mentre que si es compara amb l'any passat es constata una caiguda del 65,41%, concretament de 173.512 menys.

Rècord de prestacions

Ja hi ha més de 5.988.572 milions de persones beneficiàries d'una prestació a Espanya, un rècord històric de subsidis abonats per la Seguretat Social. El SEPE ha reconegut el 98,5% de les prestacions d'Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) que han arribat des de l'inici de la crisi sanitària i asseguren que queden pendents "noves prestacions o les que s'han d'arreglar errors aliens" al sistema del SEPE.

Segons les dades que aporta el Ministeri, a finals de maig a Catalunya hi havia 618.000 persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO), i el 84% del total (520.776) estan inclosos en un procediment que al·lega una causa de força major. Aquesta xifra és inferior a la que ofereix cada dia el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que no té en compte les desafectacions de treballadors i xifra en 718.000 els catalans inclosos en un d'aquests procediments.