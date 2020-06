L'entrada, dilluns, de la fase 2 ha suposat el retorn a la feina per a la majoria de restaurants de la Catalunya Central. La normativa estatal, que limita la capacitat dels interiors al 40% i prohibeix el consum a la barra durant aquesta fase del desconfinament, ha animat molts establiments, sobretot els que disposen de locals més espaiosos, a apujar la persiana. Malgrat la satisfacció per la reobertura, el sector es mostra preocupat per la incertesa econòmica.