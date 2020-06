La restauració encara la nova fase d'obertura amb preocupació per la baixada del consum

L'entrada, dilluns, de la fase 2 ha suposat el retorn a la feina per a la majoria de restaurants de la Catalunya Central. La normativa estatal, que limita la capacitat dels interiors al 40% i prohibeix el consum a la bar-ra durant aquesta fase del desconfinament, ha animat molts establiments, sobretot els que disposen de locals més espaiosos, a apujar la persiana.

A pesar de la satisfacció per la reactivació parcial de l'activitat, el sector mira el futur amb incertesa. La pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors locals, la caiguda del turisme i els dubtes sobre la normativa i les ajudes estatals són alguns dels factors que preocupen els restauradors.

Un dels establiments de les comarques centrals que és obert des de dilluns és el restaurant Canonge, situat al passatge del Canonge Montanyà de Manresa. «Hem estat gairebé tres mesos aturats. Vam tancar el 15 de març, l'endemà de l'anunci del decret d'estat d'alarma, i no hem tornat a obrir fins ara perquè no tenim terrassa ni tampoc fem menjar per emportar-se», explica Sergi Valls, encarregat del restaurant. Durant aquest període, l'empresa va aprovar un ERTO per a tots els treballadors de l'establiment, dels quals poc més de la meitat ja han estat reincorporats.

Per adaptar-se a la normativa estatal i les recomanacions de les autoritats sanitàries, el Canonge ha aplicat diverses mesures, com ara espaiar les taules del menjador, equipar els treballadors amb mascaretes i guants, fer rentar les mans als clients amb gel desinfectant i no oferir els serveis de bufet d'amanides i de carretó de les postres, «ja que podrien augmentar el risc de contagis», assegura Valls. Pel que fa a l'afluència de clients, l'encarregat del Canonge admet que de moment és «fluixa».

Per la seva banda, Gerard Badia, gerent del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i el Moianès, explica que, tot i que la majoria de restaurants han obert els menjadors interiors, «molts ho han decidit a última hora, n'hi ha que s'esperen que arribi el cap de setmana per fer-ho i alguns no obriran perquè consideren que no els és rendible en les condicions de capacitat actuals». Badia, d'altra banda, lamenta que la regulació estatal sobre els serveis que poden oferir els restaurants en les diferents fases de desconfinament és «molt poc precisa i, en alguns casos, s'ha anunciat amb precipitació», la qual cosa ha generat incertesa en el sector. Tot i això, Badia es mostra optimista perquè «els clients han tornat als restaurants» i, de mica en mica, «les empreses readmeten els treballadors».

Com el Canonge, el bar-restaurant Cal Manel, situat a la carretera de Cardona de Manresa, també ha estat tancat durant gairebé tres mesos. Bernat Sorinas, responsable de l'establiment, explica que dilluns van tornar a la feina «a porta tancada» per atendre els proveïdors i endreçar el local, i que ahir van obrir les portes al públic. Cal Manel no ha pogut reincorporar encara tots els treballadors ja que el volum de feina encara és força reduït a causa de les limitacions de capacitat. Més enllà del negoci, però, Sorinas alerta que la gent «està tocada», tant per l'impacte en la salut de la Covid-19 com per la incertesa econòmica.

El restaurant Las Vegas, situat al carrer del Born de Manresa, va poder mantenir l'activitat durant la fase 1 de confinament, que, a la Catalu-nya Central, va entrar en vigor el dilluns 18 de maig. Xevi Garcia, responsable de l'establiment, explica que fins ara només servien a la ter-rassa i oferien menjar per emportar-se, tal com permetia la normativa estatal, i que a partir d'avui també obriran els menjadors interiors. Ara com ara la meitat dels treballadors de Las Vegas estan en ERTO, però Garcia espera que l'afluència de clients i l'entrada de la fase 3 de desconfinament, que permetrà servir a les bar-res dels bars, permetin reincorporar la resta de la plantilla.



«Costarà que tornin els clients»

Un dels reptes més importants que hauran d'afrontar els restaurants en els propers mesos és com atraure clients en un context de crisi sanitària i incertesa econòmica. En aquest sentit, Anna Lozano, gerent del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, assegura que el sector «no veu la llum al final del túnel».

Lozano, que explica que el 30% dels restaurants de la comarca han obert els interiors, explica que, tot i que aquesta setmana hi ha hagut «un petit boom de reserves de grups grans», molts clients no tornaran «perquè la gent no té prou diners». Lozano també alerta que la caiguda del turisme i la «manca d'ajudes de l'Estat» a les empreses faran patir el sector en els propers mesos. Per la seva banda, Jesús Vidal, del restaurant La Cuina de Manresa, situat al carrer d'Alfons XII de Manresa, assegura que si omplen el 40% del menjador, que van obrir dilluns, «estarem contents».

Com diu Lluís Morell, propietari i cuiner del restaurant Can Patoi, situat a la plaça de Josep Anselm Clavé de Navarcles, «quan tornarem a la normalitat és la pregunta del milió». Segons Morell, probablement el juliol. Tot i això, admet que no té gaire sentit fer prediccions del futur perquè el context és d'incertesa. Can Patoi fa menjar per endur-se des del 29 d'abril, i ahir va reobrir els menjadors interiors amb la meitat de la plantilla reincorporada a la feina.

Per la seva part, Pere Santos, president del Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Anoia, explica que la majoria de restaurants de la comarca han obert, però que encara n'hi ha molts que no han pogut o bé no han volgut fer-ho. Santos, d'altra banda, lamenta que «una part important» dels treballadors encara no ha cobrat les prestacions de l'ERTO, una situació que podria empitjorar si les empreses no poden recuperar les plantilles que tenien abans de l'epidèmia a causa d'una reducció permanent del consum.

Finalment, Pep Aligué, propietari dels restaurants Sivins i Sibar, ubicats a l'avinguda de les Bases i al car-rer de Carrasco i Formiguera de Manresa, explica que, malgrat els maldecaps, està «molt agraït» als clients que han pensat en ells quan han reobert: «Això és impagable».