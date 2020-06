Torra demana un front comú per exigir recursos a l'Estat i descarta retallades

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir al conjunt de forces polítiques catalanes que donin suport a la Generalitat per exigir a l'Estat els recursos que Catalunya «genera» i que ara necessita per fer front a la crisi, i va tornar a descartar «retallades» en polítiques socials. La reclamació de recursos per poder capejar el temporal econòmic i social derivat de la pandèmia del coronavirus va ser el missatge que més va repetir Torra en la sessió de control al Parlament, en les seves rèpliques a Lorena Roldán (Cs), Miquel Iceta (PSC), Jéssica Albiach (Catalunya en Comú Podem) i Albert Batet (JxCat).

«Necessitem recursos, aquells que se'ns deuen i aquells als quals tenim dret. Aquest país genera els recursos suficients per sortir d'aquesta crisi», va assegurar Tor-ra a Iceta, a qui va demanar «ajuda» per convèncer el Govern de Pedro Sánchez perquè permeti a la Generalitat un endeutament «almenys de l'1%» i no del 0,2%. Aquest 1% de marge d'endeutament implicaria «més de 2.000 milions d'euros que podrien destinar-se a polítiques socials», va destacar Torra, després que Iceta li reclamés incorporar els consellers de Salut, Educació i Cultura a la comissió que ha d'elaborar un pla per a la reactivació econòmica a Catalunya. Albiach, per la seva banda, va assegurar que els comuns treballaran perquè sigui la Generalitat qui gestioni l'ingrés mínim vital. En la seva resposta, Torra va garantir que el seu Govern «no farà cap retallada, i menys en polítiques socials», i va instar els comuns a exercir la seva influència a Madrid perquè l'executiu central pagui el «deute històric» en llei de dependència i inversions en infraestructures a Catalunya. Després d'escoltar les crítiques de Lorena Roldán pel seu «victimisme» i per donar sempre la culpa a les altres administracions, Torra va insistir: «No podem posar-nos d'acord a demanar a l'Estat espanyol tots els recursos que Catalunya necessita?».