Josep M. Torres: «Som una referència, som el Booking de la moto a escala global»

Josep Maria Torres, fundador i CEO de Next Motorbike i Rental Motorbike Next Motorbike

Next Motorbike, amb seu a Manresa, és una empresa importadora i distribuïdora de motos elèctriques a tot l'Estat espanyol i també a Portugal. I Rental Motorbike és una plataforma de lloguer de motos a escala mundial.

Com van néixer les empreses i quina ha estat la seva evolució?

L'origen es remunta al 2005 amb l'organització de viatges sota la marca Viaje en moto. Més tard vam crear Rentalmotorbike com a plataforma de lloguer, i sota aquest paraigua vam tenir l'oportunitat d'importar i distribuir motos elèctriques, activitat en procés de transformació en franquícies físiques amb el nom Nextmotorbike. Les tres marques comparteixen un denominador comú, que és la moto. Avui tenim sinergies molt interessants i estem segurs que el futur la majoria dels nostres viatges i lloguers seran en motos elèctriques.

Cada vegada hi ha més consciència de la mobilitat sostenible en cotxe i en moto?

L'Estat espany0l, amb una quota de prop de l'1%, és a la cua d'Europa pel que fa a l'ús de vehicles 100% elèctrics i el 50% d'aquests estan en mans de flotes. Pel que fa a les motos, hem de diferenciar entre el sharing de ciclomotors: alternativa elèctrica de lloguer per hores, una solució per a la mobilitat sostenible que omple les grans ciutats; i les motos elèctriques d'altes prestacions, que de mica en mica van guanyant adeptes. Nosaltres hem fet una gran aposta per l'ús de les motos elèctriques policials a l'Estat i als ajuntaments.

El futur de la mobilitat és elèctrica? Per què?

Al principi el client es veia atret per l'estalvi i l'ecologia, avui, a més, el client busca prestacions i avenços tecnològics que en la majoria d'aspectes superin els motors tèrmics tradicionals. Tenim una llarga tradició motera i no és senzill trencar esquemes, però un cop has provat l'eficiència i l'esportivitat d'un elèctric no tornes enrere.

Rental Motorbike té presència a moltíssims països en lloguer de motos i escúters, oi?

Es calcula que al món hi ha uns 200 milions de motos, que cada any guanyen terreny al cotxe com a eina de mobilitat individual. La nostra especialitat és moto i turisme, ja sigui a les grans ciutats o per a llargues distàncies, l'oferta ja existia i el que hem fet és endreçar-la.

Quin és el seu valor afegit?

Nosaltres som el marketplace de referència al sector, per fer-ho entenedor som el Booking de la moto a escala global. Com altres plataformes, oferim seguretat en la contractació, facilitat de compra, servei al client 7x12 i molts altres serveis que els nostres afiliats no podrien oferir de manera individual.

Quin perfil de client contacta amb vostès?Què els ofereixen?

El nostre perfil és molt divers, similar en aspectes a qui lloga un cotxe, però l'univers moto és molt més detallat i complex. Podem incloure un lloguer d'equip d'acampada en una BMW a Austràlia o entregar un escúter a la porta del seu hotel a Nova York. El client de moto sap molt bé què vol, el nostre repte és anticipar-nos a les seves demanades.

Com els ha afectat la pandèmia del coronavirus?

Els nostres serveis van lligats a la lliure mobilitat i molt especialment al trànsit aeri. E l 14 de març l'aturada va ser simultània i total arreu del món. Però hi ha hagut una recuperació des de l'anunci de l'obertura dels vols internacionals a partir del juliol, hi estem molt esperançats.

Costarà recuperar la normalitat en el seu sector?

És difícil de preveure, la recuperació vindrà primer del turisme local, és el que estem veient. En el nostre cas, el 85% de les operacions són fora de l'Estat espanyol o de clients internacionals, molt centrats en l'àrea mediterrània, que ha estat la més afectada. Per tant, intentem diversificar en altres destinacions com Àsia, on el mercat local és enorme. A casa nostra, en molts aspectes hem de recuperar la confiança del turisme internacional. És vital que tot l'engranatge torni a funcionar, cal donar la imatge d'un país lliure de covid-19.

Han tingut alguna ajuda per fer front a aquesta crisi?

En l'àmbit financer hem sigut molt prudents en el procés de creixement i ho hem fet de manera sòlida i diversificada. Valorem molt positivament el suport de partners financers com BBVA, principalment en tot allò que fa referència al comerç internacional