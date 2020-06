Nova plataforma empresarial per ajudar autonòms i pimes a promoure el seu negoci

El coneixement, juntament amb l'experiència, és un dels béns que més valor té en l'àmbit empresarial. Un fet que adquireix una dimensió encara més gran en un entorn tan canviant com el que es viu per la crisi de la covid-19. Per aquest motiu s'ha creat «BBVA Compartint coneixement», un projecte liderat per BBVA i més de 1.000 professionals sènior del món empresarial, que té com a objectiu ajudar els empresaris a trobar les claus per afrontar aquesta nova situació i impulsar els seus negocis, i que els ofereix solucions en l'àmbit de la digitalització, l'emprenedoria o la venda a distància, entre d'altres.

La crisi del coronavirus ha portat uns canvis en els hàbits del consumidor que han vingut per quedar-se. I això fa que el sector empresarial hagi de reinventar-se en un nou entorn marcat per la incertesa. Per tot això, les empreses han d'adaptar els seus negocis a aquesta nova realitat, i no sempre disposen dels recursos necessaris per fer-ho.

«BBVA Compartint coneixement» ha sorgit com una plataforma on treballadors de BBVA i experts sènior amb un alt nivell d'experiència empresarial s'uneixen per analitzar els problemes a què s'enfronten les empreses, pimes i autònoms, i oferir solucions que els ajudin a impulsar el seu negoci. La importància de la venda a distància, la digitalització, com millorar la seva competitivitat o com afrontar un canvi d'estratègia són alguns dels grans reptes empresarials que s'abordaran en el projecte.

BBVA ha comptat amb la col·laboració de SECOT, una associació privada de voluntariat, independent, d'abast nacional amb més de 1.000 professionals, directius i empresaris que, bé han finalitzat la seva activitat laboral o bé es troben en actiu i ofereixen, de manera altruista, la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmica als qui ho necessiten.



Digitalització en les empreses

Les compres online han guanyat rellevància des de l'estat d'alarma i així es reflecteix en un informe de BBVA Research que analitza l'impacte de la covid-19 en el consum dels espanyols. Un canvi de patró que s'observa també en l'informe «Digital Consumer 24 hours Indoors», de Nielsen, segons el qual ha augmentat sis punts l'ús del telèfon mòbil per realitzar les compres online, fins a situar-se en el 46,5%.

En aquest nou context, els comerços que havien centrat tots els seus recursos en la venda en botiga física, ara han de digitalitzar-se per vendre a distància. Per aquest motiu, «BBVA Compartint coneixement» ha començat la seva marxa amb les claus del comerç a distància i les diferents opcions que existeixen, a més de l'e-commerce. Durant la sessió, els experts comparteixen algunes recomanacions per oferir una experiència de compra satisfactòria, optimitzar i simplificar la logística de lliurament i devolució de productes, així com facilitar al comprador informació clara sobre les característiques del producte que comprarà. A més, també es detallen les diferents alternatives de mètodes de pagament i de cobrament.

Altres temes sobre els quals els experts ofereixen consells se centren en com afrontar la reobertura dels seus negocis o en com tornar a guanyar la confiança dels seus clients en un context molt diferent del d'abans de la crisi.