L'ACM impulsa una campanya per reactivar pobles i ciutats de Catalunya després del coronavirus

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha posat en marxa una campanya per reactivar socioeconòmicament els pobles i ciutats de Catalunya després de la crisi del coronavirus. 'Reactivem Catalunya' tindrà una durada de tres mesos i es basarà en tres eixos: reunions telemàtiques amb tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya; un nou servei d'assessorament al municipalisme per millorar la gestió econòmica, territorial i relativa a la contractació pública; i una campanya publicitària a TV, ràdios i xarxes socials. "Ens bolcarem en minimitzar els efectes de la crisi i promoure una sortida justa, equilibrada i sostenible per fer que la prosperitat arribi a tots els racons del país", ha afirmat el president de l'ACM, Lluís Soler.

"Amb aquesta campanya volem posar tots els actius del municipalisme català a treballar per a la reactivació socioeconòmica", ha assenyalat Soler. L'entitat municipalista es reunirà amb tots els alcaldes i alcaldesses i representants d'ens locals del país, mitjançant les trobades telemàtiques dels consells d'alcaldia, iniciats la setmana passada al Segrià, Alt Urgell, Pla d'Urgell, Vallès Oriental, Noguera i Baix Ebre. En un segon àmbit, l'ACM ha llençat una campanya mediàtica amb l'objectiu de fomentar la reactivació socioeconòmica i alhora agrair la tasca de tots els servidors públics, professionals i equips sanitaris i d'emergències que han contribuït a superar la pandèmia.

Finalment, en el tercer bloc de la campanya 'Reactivem Catalunya', l'ACM ha reorientat el seu pla de mandat 2020-2024 per així donar un major suport al municipalisme català a través de nous serveis d'assessorament per millorar la gestió econòmica, territorial i relativa a la contractació pública. També donarà un major impuls a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible, impulsant l'agenda rural de Catalunya, clàusules de compromisos a les licitacions de la Central de Compres i divulgació de bones pràctiques locals.