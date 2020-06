«Les principals eines per a combatre els atacs són la conscienciació i l'educació»

L'aparició de la COVID-19 ha accelerat la transformació digital de les empreses i ha impulsat canvis en les rutines laborals. La feina en remot aporta grans beneficis, però també demana canvis en els protocols de seguretat.

El webinar «Els desafiaments de la ciberseguretat en aquesta nova era», promogut per Regió7, Diari de Girona i BBVA, tindrà lloc el 9 de juny a les 10.30 hores i comptarà amb la presència de diferents ponents que debatran sobre les noves amenaces a les quals s'enfronten les empreses arran dels canvis impulsats per la COVID-19. Un d'ells serà Begoña García, Responsable de comportaments segurs de BBVA. La participació serà gratuïta i només caldrà un registre previ en aquest enllaç

El coronavirus i la situació actual han portat als ciberlinqüents a realitzar un major nombre d'intents d'estafa a través de canals digitals. Segons el Centre Criptològic Nacional, el phishing ha crescut més d'un 70% des que va començar la crisi de la Covid-19. En els ciberatacs, les empreses no són alienes. La crisi del coronavirus ha portat canvis en els hàbits del consumidor que fan que el sector empresarial hagi de reinventar-se en un nou entorn d'incertesa. Les pimes i autònoms s'han vist obligats a adaptar els seus negocis a aquesta nova realitat, redoblant esforços per a evitar ser afectats «pels dolents». En aquest sentit, la importància de la venda a distància i la digitalització accelerada són nous reptes als quals s'enfronten per a impulsar els seus negocis, i aquests vénen acompanyats de riscos i amenaces.

Com a usuaris de les xarxes realment a quins perills estem exposats?

Les circumstàncies actuals, en les quals existeix una major exposició i vulnerabilitat de les persones a causa de l'increment de l'ús d'internet, han propiciat un escenari ideal per als ciberlinqüents. Ara més que mai, és essencial reconèixer aquestes amenaces i extremar les precaucions a l'hora d'utilitzar la xarxa per a evitar ser víctimes d'enganys i atacs que puguin posar en risc la nostra informació. Els tipus de ciberatacs que estan registrant les autoritats durant la pandèmia del coronavirus són principalment el phishing i el smishing. Tots dos amb el mateix modus operandi, suplanten a un organisme oficial i intenten redirigir a l'usuari a una pàgina web falsa perquè introdueixi en ella les seves dades personals o bancàries.

Com ens podem protegir els nostres aparells com a telèfons mòbils, ordinadors... d'aquests perills?

Els mòbils s'han convertit en la principal via que usen els delinqüents per a robar les nostres dades i llançar els seus atacs. Protegir-los degudament és important especialment durant aquestes setmanes de confinament, en què els estem donant més ús de l'habitual i els ciberatacs estan sent molt freqüents. La seguretat dels dispositius és el primer obstacle per a un ciberdelinqüent. És recomanable mantenir actualitzats el sistema operatiu, el navegador i totes les aplicacions. A més, recomanem utilitzar antivirus en tots els ordinadors i mòbils Així mateix, recomanem no descarregar cap arxiu adjunt, i més sense passar-lo per un antivirus, tret que es conegui que prové d'una font segura i sigui lògic en el context de les comunicacions amb aquest interlocutor. D'altra banda, no s'ha d'introduir mai les dades personals en una pàgina web a la qual s'hagi accedit a través d'un enllaç en correu electrònic, SMS o missatge instantani.

Com enfoca BBVA la ciberseguretat?

Per a BBVA la ciberseguretat és una prioritat. Tant per les conseqüències que pugui tenir un possible atac com pel fet que aquests cada vegada són més nombrosos i sofisticats, per la qual cosa exigeixen una contínua evolució de les estratègies de protecció de l'Organització. Les eines principals per a combatre els atacs són la conscienciació i l'educació. A BBVA estem molt compromesos amb la protecció de la informació dels nostres empleats i clients. Les persones són la primera baula en la cadena de la seguretat i, per aquesta raó, el nostre treball en matèria de formació i conscienciació de ciberseguretat és un pilar molt important dins de la nostra estratègia. A més, per descomptat, de les mesures tècniques de protecció amb les quals dotem als nostres serveis.

Les petites i mitjanes empreses haurien de tenir més en compte aquest perill?

Totes les empreses, grans i petites han de tenir molt en compte la seva seguretat. Els ciberatacs poden tenir conseqüències indesitjades per a les empreses, com a pèrdues econòmiques o impacte reputacional, per això la ciberseguretat i la protecció de la informació s'ha convertit en una necessitat.