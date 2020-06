El nombre d'empreses creades a Catalunya a l'abril cau un 85,1%

El nombre d'empreses creades a Catalunya va caure a l'abril un 85,1% respecte el mateix mes de l'any passat, fins a les 253, segons les dades provisionals de l'Estadística de Societats Mercantils de l'INE. El capital subscrit, en total, va ser de 7,9 milions d'euros, un 74,6% menys, i la mitjana es va situar en 31.324 euros, un 70,2% més.

Pel que fa el nombre d'empreses dissoltes en el mateix mes, coincidint amb el confinament i en ple estat d'alarma, va ser de 36, és a dir, un descens del 74,3% anual. Al conjunt de l'Estat, a l'abril es van crear 2.311 societats mercantils, un 73,4% menys que a l'abril del 2019, i el capital subscrit va ser de 154 milions d'euros, un 37,4% menys. La mitjana es va situar en els 66.829 euros, un 135,1% més.

El nombre de societats dissoltes va ser de 401, un 75,1% menys que en el mateix mes de l'any passat, de les quals un 80% ho van fer de manera voluntària, un 11% per fusió i el 9% restant per altres causes.

El 19,7% de les societats mercantils creades a l'abril van ser del sector comerç; seguit de les immobiliàries, financeres i assegurances, amb un 15,3% i la construcció, amb un 13,1%. Pel que fa les dissoltes, el 20,8% pertanyia al comerç, el 17,3% a la construcció i el 12,8% a les immobiliàries, financeres i assegurances.

L'INE ha explicat que tot i la situació d'estat d'alarma els registres mercantils van continuar la seva activitat a l'abril i per tant el Registre Mercantil Central va poder remetre tota la informació necessària.