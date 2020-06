1.200 treballadors de Nissan fan una 'marxa fúnebre' per Barcelona amb els 'fèretres' de dirigents de l'empresa i Anfac

Uns 1.200 treballadors de Nissan han fet aquest dimarts a la nit i matinada una 'marxa fúnebre' pel centre de Barcelona transportant taüts de cartó amb els 'fèretres' de dirigents de la companyia i del president d'Anfac i de Renault a l'Estat per "enterrar-los" simbòlicament, tal com creuen que han fet amb les instal·lacions de la multinacional a Catalunya. Amb espelmes, flaixos i llanternes, els concentrats han fet un mosaic de llum mentre caminaven des de l'edifici de Correus a la Via Laietana, per la Rambla i fins a la plaça Catalunya, on han cremat les tres estructures. "Avui és simbòlic però potser en el dia de demà hem de fer alguna cosa més contundent", ha advertit el representant de la UGT al comitè d'empresa de la planta de la Zona Franca, Javier Hernández.

Al llarg de la mobilització, que ha durat dues hores, s'han sentit crits com 'Guerra, guerra, guerra', 'Nissan no es tanca' o 'Aquesta nit es crema un japonès', en al·lusió al conseller delegat de la companyia, Makoto Uchida, que era un dels personatges dins dels taüts de cartó, a més del directiu que desmantellarà les fàbriques, Frank Torres, i el president d'Anfac i de Renault Espanya, José Vicente de los Mozos.

Aquesta és la sisena mobilització de la plantilla després que l'automobilística nipona anunciés el tancament de totes les fàbriques catalanes el 28 de maig. Els centres productius de la multinacional donen feina a 3.000 persones de forma directa i a més de 20.000 indirectament, segons els sindicats. Els representants dels treballadors tenen previst reunir-se aquest dimecres amb el president del Parlament, Roger Torrent. Durant la manifestació, el comitè d'empresa ha advertit que no volen que els polítics es facin "més fotos" sinó que aportin "solucions al problema". "S'han acabat les fotos, s'han acabat les excuses", ha dit Hernández. En la mateixa línia, el secretari general de las secció sindical de Sigen-Usoc a Nissan Zona Franca, Miguel Ruiz, ha demanat conèixer el pla de les administracions per salvar Nissan i trobar una alternativa dins de l'aliança amb Renault i Mitsubishi. "Volem que s'aposti per l'automoció a Espanya i que això es demostri amb fets. Per ara només hem vist paraules", ha dit.

Alguns dels concentrats han vingut amb les seves famílies, com el Jordi, que treballa a la Zona Franca i que ha portat els seus dos fills a la manifestació. "Cada treballador té una història darrere. I volem estar tranquils i mai ho estem", ha explicat. D'altres, no els portaven al costat però remarcaven que la decisió de la multinacional tindrà conseqüències per moltes més persones que les que hi treballen directament. "Tinc una filla de 20 anys i que està estudiant i no sé què passarà però ara mateix veig el futur molt negre", ha admès la Laura, una treballadora de 43 anys que en fa 16 que fa feina a Acciona, l'empresa subcontractada més gran que treballa al recinte de la Zona Franca.

A la marxa, que ha transcorregut entre càntics i petards, hi havia personal de les tres fàbriques de l'automobilística, la de la Zona Franca, la de Sant Andreu de la Barca i la de Montcada i Reixac, que és on s'ha focalitzat la vaga indefinida que va començar el 4 de maig. Un dels quaranta-nou treballadors que estan seguint l'aturada és el Javier de 53 anys. "Tinc dos fills però gràcies a la solidaritat de la majoria dels companys estem sobrevivint", ha explicat.

Els treballadors han muntat un campament per vigilar que "no surti cap camió de la fàbrica", i, així, continuar amb l'estratègia d'aturat tota la producció de vehicles que puguin. "Aquí anem a mort i lluitarem fins al final", ha dit el Javier ensenyant una llanterna que li ha donat el seu fill de 5 anys per venir a la manifestació. D'altres, han fet servir llums de l'arbre de Nadal, frontals o mòbils per il·luminar la marxa, que alguns encara han considerat que no era prou nombrosa. "Seguim sent pocs, no som capaços en una situació com aquesta de venir tots i mostrar a la societat que volem treballar?", s'ha preguntat el representant de la UGT al comitè d'empresa, Javier Hernández en una arenga als treballadors per concloure la marxa.