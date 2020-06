Ofertes de feina per treballar com electromecànic o carreter, entre d'altres

Si estàs buscant treballant , no deixis de llegir aquest article. En el mateix, trobaràs totes les ofertes de feina a Barcelona , que estan actives en aquests moments.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal , registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball . Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta , així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Electromecànic / a Balsareny

Publicat: 2020.05.28 – 10:10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / mes

A IMAN Temporing busquem per una empresa del sector farmacèutic, situada a Balsareny, Electromecànic / A INDUSTRIAL.

La persona seleccionada realitzarà:

– Manteniment preventiu de màquines

– Identificació d'avaries

– petites reparacions

– Suport alpersonal de producció amb ajustos a les màquines.



Oferim:

– Contracte a temps complet i possibilitat d'incorporació a empresa.

– Salari segons vàlua

Es requereix:

– Carnet B i vehicle propi.

– Formació professional o cicle de grau superior en mecànica / elèctrica / electrònica o pneumàtica.

– Experiència en processos d'automatització de finals de línia productiva.

– Experiència en treball similar mínim de dos anys.

– Experiència en manteniment preventiu d'equips.