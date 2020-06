Els experts auguren un nou col·lapse del mercat d'habitatges a Espanya

El mercat de l'habitatge a Espanya, que val 5.300 milions d'euros, sembla encaminar-se cap a una nova crisi, segons economistes que estudien l'impacte en la demanda derivat de les mesures de confinament més estrictes d'Europa. És massa aviat per estimar l'impacte complet en la demanda causat per la crisi sanitària que va emergir el març, però els experts que estudien el mercat espanyol diuen que el cop als preus de l'habitatge el 2020 podria oscil·lar entre el 6,5% i el 15%.

«Estem en el pròleg d'un declivi que només es farà evident el setembre», diu Gonzalo Bernardos, professor d'economia que dirigeix el programa de màster especialitzat en propietats immobiliàries de la Universitat de Barcelona. «Per a Cap d'Any, els preus hauran caigut el 12%, perquè aquesta és potser la crisi econòmica més aguda que hem tingut».

El mercat immobiliari espa-nyol es va apreciar el 32% des del punt més baix del col·lapse anterior, al principi del 2014. La caiguda del preu de l'habitatge és important en un país on la propietat s'acosta al 80% i els estalviadors tendeixen a usar el mercat immobiliari com a principal destí dels seus estalvis.



Grans caigudes

Altres experts que prediuen caigudes de més del 10% enguany inclouen Raymond Torres, del grup d'estudis Funcas a Madrid, i Alejandro Inurrieta, consultor immobiliari i execonomista del ministeri d'Economia d'Espanya. Fernando Rodríguez de Acuña, director de la consultora immobiliària amb seu a Madrid RR de Acuña & Associats, anticipa una caiguda del 6,5%. Els consultors diuen que cap factor és tan important per als preus de l'habitatge com el creixement de l'ocupació i les perspectives econòmiques. Segons el Banc d'Espanya, el PIB podria reduir-se fins al 15% enguany en el pitjor dels casos, mentre que la taxa de desocupació, que ja era del 14% abans de la pandèmia, podria saltar a entre el 18,1% i el 23,6%.

Les dades apunten a una correlació entre els nivells d'infecció per covid-19 i la disminució en els preus oferts d'habitatges. Navarra i Castella i Lleó, dues de les regions amb les taxes de contagis més altes, van mostrar importants descensos en els preus de venda el maig enfront de l'any anterior, segons dades recaptades per Bloomberg del ministeri de Salut, l'Institut Nacional d'Estadístiques i Idealista.com, el lloc web més rellevant de vendes de propietats.

Per contra, les comunitats amb la menor quantitat de casos per cada 100.000 habitants (Andalusia, illes Balears i Múrcia) van registrar un augment dels preus dels habitatges del 3,8% al 6%. No obstant això, hi ha alguns indicis que un col·lapse del mercat de l'habitatge no serà tan greu com en la crisi anterior. Els preus dels habitatges de segona mà a Espanya cauran entre el 6% i el 7% enguany, però es recuperen molt més ràpid, va dir Miriam Goicoechea, directora de recerca residencial i alternativa de CBRE a Espanya. «No tenim un excés d'oferta que hagi de vendre's i tampoc tenim els nivells d'endeutament que vam veure en la crisi del 2008», diu Goicoechea. «Aquests dos factors significaran que tindrem una recuperació molt més ràpida», afirma.