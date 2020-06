L'ingrés mínim vital es podrà sol·licitar a partir d'aquest dilluns

L'ingrés mínim vital (IMV) podrà sol·licitar-se a partir d'aquest dilluns 15 de juny a través de la seu electrònica de la Seguretat Social i, quan sigui possible, en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Segons ha assenyalat aquest diumenge el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en un comunicat, les sol·licituds presentades durant els primers tres mesos es reconeixeran amb efecte retroactiu des de l'1 de juny i es reconeixerà d'ofici la prestació a gairebé 75.000 famílies que ja reben ajuda per menor a càrrec, que rebran el primer pagament el pròxim 26 de juny.

Els potencials beneficiaris poden informar-se a través de la pàgina web de la Seguretat Social o l'assessor virtual, així com accedir a una eina de simulació per comprovar si compleixen els requisits.

Entre aquests requisits figura la vulnerabilitat econòmica, que el titular tingui entre 23 i 65 anys -excepte quan hi hagi menors a càrrec-, tenir més d'un any de residència legal i efectiva a Espanya o que el patrimoni, una vegada descomptada l'habitatge habitual, sigui inferior a tres vegades la renda garantida anual per una llar unipersonal.

L'ingrés mínim vital estableix un nivell de renda garantizable d'entre 461 i els 1.100 euros mensuals en funció de la mena de família, que s'aconsegueix en completar amb una ajuda altres possibles ingressos.