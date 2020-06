els reptes empresarials abans i després del virus

Comencem a viure amb aquesta «nova normalitat» que s'ha imposat a la nostra societat. Comencem a entendre que aquesta situació, molt nova per a tots nosaltres, és un punt d'inflexió tant per les coses negatives que han passat durant aquestes setmanes com per les noves oportunitats que se'ns presenten. Voldria fer un esment especial a totes les persones que no han pogut superar aquesta malaltia, als seus familiars i també un reconeixement als treballadors del sector sanitari. La seva implicació i voluntat han estat fonamentals per poder superar aquesta crisi sanitària. Des d'aquest article, el nostre més sincer agraïment per la seva tasca.

A l'últim article d'opinió que vaig escriure per a aquest diari, ara ja fa dos mesos, apuntava que la col·laboració empresarial començava a formar part d'aquesta nova situació. I passades aquestes setmanes algunes coses han canviat, però d'altres continuen sent molt actuals. El neguit que tenim tot el teixit empresarial, des del petit autònom, el comerç i fins a les empreses més grans, especialment del nostre territori, continua estant molt present al nostre dia a dia, però també, i de forma molt positiva, s'ha incrementat aquest esperit de col·laboració empresarial i s'ha intensificat les nostres xarxes de contactes de proximitat.

Hem passat i estem passant per diferents «fases» que, sovint, acaben confonent-nos i que ens porten a veure un futur incert, però que amb l'esperit de superació que caracteritza el teixit empresarial és un nou repte. Noves formes de treballar, com per exemple, el teletreball, tot comprovant que també som capaços de ser tant o més productius que amb la presència a les oficines. També, d'aquesta situació hem tornat a apreciar que tenim uns equips humans extraordinaris, molt professionals i implicats en els projectes empresarials.

Hem après a incorporar nous models per continuar mantenint actives les nostres activitats empresarials, ens hem reinventat per poder continuar atenent els nostres clients. Hem conegut, a correcuita, de l'existència d'aquestes noves tecnologies que ens han abocat cap a noves formes de comunicació: videoconferències, entrevistes virtuals, etc.

I totes aquelles reclamacions que el teixit empresarial sempre portem per bandera: finançament, morositat... ara més que mai s'han convertit en les nostres preocupacions més importants. I continuarem reivindicant un entorn millor per a la consolidació i el creixement de les nostres empreses. D'aquests temes, malauradament, no n'han sortit des de les administracions públiques gaires oportunitats que acabin tenint un impacte al teixit empresarial. Hem vist bones voluntats, però caldrà continuar insistint en tots aquests temes perquè millorem la nostra competitivitat empresarial, tan necessària en aquests moments.

I, per acabar aquest article, només tornar-vos a recordar que ara és el moment de fer negoci i comerç de proximitat. Tots hi sortirem guanyant.