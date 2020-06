El territori central acumula 5.243 ERTO i 36.000 empleats afectats

Les comarques de la Catalunya Central sumaven, divendres, un total de 5.243 expedients de regulació temporal d'ocupació i 36.182 treballadors afectats, segons les dades del departament de Treball de la Generalitat. Aquestes xifres són lleugerament superiors a les registrades fa just un mes (5.194 expedients i 35.493 empleats), el que suposa que o bé no s'han desafectat expedients i se n'han sumat alguns, o bé que els que s'han desafectat han estat substituïts per expedients nous. De fet, el nombre d'expedients per força major (per la covid) és avui lleugerament superior al de fa un mes (4.820 l'11 de maig, per 4.843 aquest divendres), i s'ha incrementat el nombre de treballadors afectats per aquesta causa (31.018 l'11 de maig, per 31.153 divendres).

Per comarques, al Bages hi havia divendres 17.902 persones afectades per 2.054 expedients, mentre que a l'Anoia eren 10.296 per 1.572 expedients. Al Berguedà constaven registrats 526 expedients i 2.834 afectats; a la Cerda-nya, 427 ERTO i 1.754 empleats; al Moianès, 117 expedients i 754 afectats; al Solsonès, 226 expedients i 1.095 treballadors; i a l'Alt Urgell, 321 expedients i 1.547 treballadors afectats.

Al conjunt de Catalunya, els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) provocats per la crisi del coronavirus a Catalunya es van situar en els 724.218, uns 800 més que fa una setmana, increment cada vegada menor. Un total de 97.962 empreses han presentat expedients temporals.

El 93,3% dels ERTO presentats des de mitjan març són per causa de força major i afecten el 84,1% dels treballadors, als quals se'ls ha suspès temporalment el seu contracte i passen a tenir dret de cobrar l'atur, malgrat que molts tenen problemes per rebre la prestació. Els serveis són el sector més afectat, amb 79.502 expedients temporals i 507.610 treballadors afectats, seguits de la indústria, la construcció i l'agricultura.

Les xifres del departament recullen els expedients de les companyies que desenvolupen la seva activitat en centres de treball situats íntegrament al territori català i les que els tenen repartits en diferents comunitats autònomes però el 85% de l'activitat es realitza a Catalunya. Així, als més de 723.300 treballadors als quals se'ls ha aplicat un ERTO, s'ha de sumar els empleats d'empreses que tenen centres de treballadors en dues o més comunitats, que els presenten davant el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.