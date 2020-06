Mercadona obliga a girar el carro al passar per caixa

Portar mascareta, posar-se gel hidroalcohòlic a l'entrar.... Els supermercats han incorporat diverses mesures als seus establiments amb l'objectiu d'augmentar la seguretat dels clients i treballadors en la crisi del coronavirus.

Entre tots els protocols que han incorporat aquestes cadenes d'alimentació n'hi ha un que ha sorprès els usuaris, avança Diario Información, del mateix grup editorial que Regió7

Es tracta de l'incorporat per Mercadona recentment que consisteix que, al passar per caixa, els clients girin el carro a l'acostar-se a la cinta per passar els productes.

A les preguntes dels tuitaires del perquè d'aquesta mesura, la coneguda cadena de supermercats ha assenyalat en el seu perfil a Twitter que «d'aquesta manera poden anar col·locant els productes a la cinta mentre es respecta la distància de seguretat». Per tant, d'aquesta forma Mercadona pretén que es mantingui la distància de seguretat entre els clients i caixers, ja que si passés el consumidor davant del carro estaria a menys distància de l'empleat.

Productes per a barbacoes



D'altra banda, Mercadona ha augmentat al voltant d'un 15% les vendes dels productes per preparar barbacoes pels canvis d'hàbits del consumidor després de la irrupció de la Covid-19.

L'assortiment, compost per múltiples referències diferents i elaborat per més de 30 proveïdors, segons la zona de venda, està compost per carns fresques com mitjanes, costelles i entrecots, i per preparats com embotits, hamburgueses i broquetes.