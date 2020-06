Llobert obrirà un nou establiment d'alimentació a Crist Rei que també tindrà zona de degustació

Serà el vaixell insígnia de la companyia. Així defineix Grup Llobet la nova botiga d'alimentació Llobet 1923 que obrirà portes aquest dijous, 18 de juny, a la plaça de Crist Rei.

Llobet 1923 "és un concepte fins ara inèdit de botiga Llobet, ja que ofereix una àmplia oferta de solucions de menjar, amb propostes que tenen la voluntat de fer la vida més fàcil i, en definitiva, més feliç a les persones", explica la companyia en un comunicat.

Aquest concepte innovador de Llobet es basa en el fet que un sol establiment ofereix un servei triple als clients: es tracta un establiment de productes de qualitat en el qual es pot fer la compra habitual d'aliments frescos i elaborats. A més, serà un espai on gaudir i comprar plats cuinats al moment, per endur-se a casa o fer que Llobet els porti on el client vulgui. I, finalment, Llobet 1923 també tindrà una terrasseta de lliure servei durant el dia, on es podran degustar els productes que ofereix la botiga.

"Grup Llobet ha estat treballant intensament durant nou mesos, condicionant l'espai per convertir-la en una botiga que tindrà múltiples serveis: des de la preparació de sushi en directe, pizzes acabades de fer i servides al tall, esmorzars personalitzats o sopars a la carta, en són només alguns exemples", diu el comunicat de l'empresa.



Per què s'ha batejat com a Llobet 1923



Grup Llobet ha post de nom Llobet 1923 a la seva nova botiga d'alimentació per retre un homenatge als orígens del grup empresarial. El 1923 va ser l'any en què Ignasi Llobet Vila, l'avi de l'actual director general de Grup Llobet, Ignasi Llobet Vendrell, va apujar la persiana de la primera botiga de la família, una botiga de gra al carrer Guimerà de Manresa. Des d'aquell moment, Llobet es va convertir en una família de comerciants, elaboradors i, darrerament, cuiners.