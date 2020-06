Busques feina? Dona un cop d'ull a aquestes ofertes de treball

Més d'una desena de llocs vacants t'estan esperant aquesta setmana per ajudar-te a trobar el treball que estàs buscant. Comença a treballar abans del que esperaves, gràcies a les ofertes de feina a Barcelona que estan actives en aquests moments.

GRUP IMAN selecciona:

MAQUINISTES D'IMPRESSIÓ, ENCUNYATS I engomats a Igualada

Publicat: 2020.06.10 – 16:10

– 5 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 10.000 € – 15.000 € Brut / mes

Empresa d'arts gràfiques situada a Igualada precisa incorporar:

Maquinistes d'impressió, Encunyats i engomats.

Les seves principals funcions seran:

Posada en marxa de la màquina.

Procés de fabricació: Atendre i realitzar l'alimentació de la màquina.

Retirada i maneig del producte: canviar paper en el desbobinador, posar mandril nou al rebobinador, retirada de bobines preimpreses.

Autocontrol de la producció d'acord amb la mostra de producció i l'ordre de fabricació.

Preparació de comandes: Preparar els materials necessaris (bombos, nuclis, camises, pinyons, clixés, tintes i muntatge de rasquetes)

Atendre a la conservació de la màquina i utillatges. Mantenir net i ordenat el lloc de treball, aplicació d'estàndards de qualitat.

Requisits :

– Experiència amb màquina trilateral.

– Vehicle propi.

Inscripcions i més informació a oferta de MAQUINISTES D'IMPRESSIÓ, ENCUNYATS I engomats. a Igualada

CATT TREBALL / Martorell selecciona:

Manipulador / a dies solts a Martorell

Publicat: 2020.06.15 – 09:33

– 10 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 1.000 € – 1.100 € Brut / mes

Inscripcions i més informació a oferta de Manipulador / a dies solts a Martorell

BARNA LABOR ETT selecciona:

Electromecànic a Martorell

Publicat: 2020.06.11 – 09:24

– Jornada completa.

– Salari 12 € – 14 € Brut / hora

Inscripcions i més informació a oferta d'Electromecànic a Martorell