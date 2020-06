Quines són les companyies de llum més barates i cares del mercat lliure?

| Arxiu particular

Holaluz és l'elèctrica més cara del mercat lliure a l'Estat | Arxiu particular

Holaluz és l'elèctrica més cara del mercat lliure a l'Estat, segons un estudi de Facua. Tal com assegura l'associació, el rebut de la llum pels usuaris de la companyia catalana ascendeix a 87,1 euros al mes, just per sobre les tarifes de Cepsa (85,32 euros) i Feníe Energía (85,15 euros). Segons Facua, les empreses amb les tarifes mensuals més reduïdes que operen dins el mercat lliure són Naturgy (70,33 euros) i Iberdrola (74,36 euros). Malgrat tot, l'associació alerta que la factura de la llum en el mercat lliure és entre un 24,5% i un 54,2% més cara respecte al mercat semirregulat del Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC). En concret, el preu mitjà que s'hauria pagat al maig sota aquest sistema seria de 56,47 euros al mes.

L'estudi ha analitzat diferents tarifes sense discriminació horària i preu estable per cada kW de potència contractada i kWh d'energia consumida de Cepsa, CH Energía, Endesa, Feníe, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol i Som Energia.