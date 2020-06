Maroto confia que la indústria automòbil protagonitzi la transició ecològica

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha defensat aquest dimecres que, malgrat el contratemps del cas de Nissan, la indústria automobilística ha de ser "protagonista de la transició ecològica" que s'ha d'emprendre, i que al seu parer gaudeix de "prestigi i reputació" a Espanya.

Maroto ha participat aquest dimecres en una trobada digital organitzada per la patronal PIMEC, en què ha demanat "no barrejar" el que pugui succeir amb Nissan amb la bona salut que, ha dit, té la indústria de l'automòbil a Espanya. Es tracta d'"un sector molt potent", que "inverteix i innova" i que "està a l'avantguarda" de l'economia de país, ha afirmat. Amb relació a Nissan, ha afirmat que "hi ha elements exògens que porten a pensar" que la decisió de l'empresa de tancar les seves plantes a Espanya pot "revertir-se". "Hi ha una unitat d'acció de tots i hem de fer que Nissan es quedi a Espanya", ha resolt.

Maroto també ha radiografiat en quina situació es troba la indústria turística espanyola: ha assegurat que s'ha treballat molt "a la part de la seguretat" per evitar en la mesura del possible contagis de la Covid-19. S'ha de "recuperar la confiança" del visitant i garantir-li que Espanya és una destinació segura, al temps que cal "mantenir la prudència". En altres paraules: "Hem de tenir molt de respecte, però això no vol dir que no puguem recuperar la nostra quotidianitat (...) Som molt responsables i tots sabrem comportar-nos de manera segura en un moment en què necessitem recuperar la normalitat econòmica".

Precisament, sobre la recuperació econòmica s'ha mostrat confiada que es pugui dibuixar una V a la sortida d'aquesta crisi, si bé ha admès que "aquest any serà molt complicat". "Però volem sortir aviat en aquesta V i que l'any que ve les expectatives dels nostres sectors es vegin reforçades", ha afegit.

Maroto ha destacat l'esforç del Govern de coalició per aconseguir establir unes "bases de la reconstrucció" i "un horitzó de país amb un model econòmic, innovador, sostenible i més just".Un exemple d'aquesta voluntat, ha dit, és l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital, que ha d'ajudar els més vulnerables.

També ha cridat a "reforçar la internacionalització" del teixit empresarial, el que implica apostar per la "relocalització", que el virus ha assenyalat com a necessària donada l'escassetat de material sanitari que hi ha hagut en els moments més estressants de l'emergència. L'objectiu és "posicionar a l'empresa espanyola com a empresa exportadora", ha indicat.

També ha mostrat el seu compromís amb el comerç de proximitat, que ha de ser "dinamitzador de barris i pobles", atès que pot combinar "l'experiència del consum personalitzada amb una modernització en l'àmbit de multicanal". Maroto ha posat en valor el "exemple" donat i la "solidaritat" mostrada per les empreses en la lluita contra la COVID-19.

L'esforç de l'administració i de la indústria "ha donat els seus fruits i entre tots hem doblegat aquesta corba i comencem a veure la llum", ha celebrat. Referent a això, ha dit que "el projecte de país de reserva estratègica va prenent forma", ja que en breu Espanya ja tindrà la capacitat de fabricar "100 milions de mascaretes al mes".