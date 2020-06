El sector de la moda reclama ajornar un mes les rebaixes

«Acabem d'obrir després de mesos tancats i ja ens fan fer rebaixes», es queixa, com una veu unànime del sector de la moda, Ernest Soler, responsable de la camiseria manresana Joan Soler. Els establiments de roba veuen com una enorme molèstia la campanya de rebaixes que arrancarà a començament de juliol. La pressió de les grans cadenes i les mateixes reclamacions de les patronals fan inevitable que tornin els cartells de grans descomptes. Un fet que repercutirà en un marge més petit per a negocis que ja en van escassos. I que, a més, està ajornant vendes aquests dies previs a l'inici de la campanya.

Ahir, després d'uns ruixats intimidatoris, feia sol sol i voltava gent per Manresa, però les botigues de roba no eren un basar asiàtic. Soler lamentava que aquesta primavera humida no ajuda a la represa. «Els dissabtes són el millor dies de la setmana, però, tret del passat, en la resta les vendes han estat per sota».

Valentí Cardona, propietari d'Iglesias Moda, assegura que la facturació és aquest juny el 70% de la de l'any passat. «Vam treballar molt al principi, però l'activitat ha anat baixant». Iglesias ha trobat un filó, en temps que reclamen molta imaginació, en la venda de mascaretes de la marca pròpia Ecomasc, amb filtre, antibacteris, rentables i amb les quals el client fa una aportació solidària a l'Institut Germans Trias i Pujol, on treballa el reconegut investigador Pere Joan Cardona, germà del responsable de la botiga. Una font fiable per recomanar mesures de seguretat. Com per exemple, que amb una abundant ruixada de gel hidroalcohòlic i l'ús obligatori de mascareta es permet al client tocar la roba, un fet que semblava tabú a l'inici de la represa. «És impossible contagiar-se per la roba», assegura Valentí Cardona. Ara bé, quan la peça surt de l'emprovador és vaporitzada per desinfectar-la. «Al vestidor no saps si el client s'ha tret la mascareta i ha tossit».

Cardona també lamenta que la campanya de rebaixes arribi ara i no el mes d'agost. «Però hi ha molta pressió dels grans operadors, que tenen molt estoc per treure». I el públic té el calendari al cap i reclama el mateix que ofereixen els grans. Per animar l'activitat, Iglesias Moda anuncia descomptes rellevants. Una campanya pròpia per activar la clientela. «Una benvinguda», ho defineix Cardona. Però res no compensarà la caiguda de vendes, que en el cas d'Iglesias, diu Cardona, podria ser del 50%, respecte de l'any passat, en el període de març a agost. El bon temps en esdeveniments: casaments, comunions, festes, graduacions, que enguany no s'han fet.

A la botiga de roba íntima i de bany Neus Suàrez ahir també era un matí al ralentí. Però a l'establiment, que aquest diari va visitar just en la represa comercial per constatar la inquietud que generaven les mesures higièniques de seguretat, ja s'ha agafat el ritme a la nova forma de funcionar: gels i desinfeccions. La clienta, diu Neus Suárez, també té ara menys temor. Hi ha cert relaxament, però es manté el respecte de la norma. A la botiga, tot i la caiguda de vendes respecte del juny passat, hi ha certa satisfacció pel resultat. «No teníem cap expectativa i el cert és que la sensació nostra és satisfactòria», apunta David Suàrez.