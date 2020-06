Un de cada quatre 'escape room' es planteja tancar per la crisi de la covid-19

Les sales de jocs d'escapada acusen l'impacte de la crisi de la covid-19. Tres mesos tancades i sense cap ingrés han fet que una quarta part es plantegi tancar. Algunes ja no han tornat a aixecar la persiana i altres no podran aguantar el sotrac econòmic, segons afirma a l'ACN l'Associació Espanyola de Jocs en Viu Escape Room (AEJEVER). El sector dona feina a 10.000 persones a tot l'Estat, repartides en poc més d'un miler d'empreses, de les quals 800 són a Catalunya. De fet, el país és una referència mundial en aquest tipus d'oferta, tant en volum com en qualitat dels jocs, tal com destaca Marc Moruno, delegat de l'entitat a Catalunya. Per poder tornar a treballar, les sales han creat un protocol sanitari avalat pel govern espanyol.