Seat completa el retorn a l'activitat amb la finalització avui de l'ERTO

Seat completarà avui el retorn a l'activitat en finalitzar l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes organitzatives que va entrar en vigor el 27 d'abril i que es va presentar per a 11.061 persones amb una aplicació gradual: va afectar 9.500 la primera setmana i 700 aquesta última.

Fonts de la companyia consultades per Europa Press han explicat que a partir de dijous vinent, l'automobilística fabricarà 1.900 cotxes al dia, la qual cosa equival al 85% de la producció abans del coronavirus.

La planta de Martorell treballarà a dos torns en la línia 1, on s'enssemblen els models Ibiza i Arona; tres torns en la línia 2, que produeix el León i el Cupra León; i un torn en la línia 3, la de l'Audi A1, que recuperarà el segon torn després de les vacances d'agost.

La companyia ha programat torns addicionals el juliol en les línies 1 i 2, ja que ambdues es troben a la seva màxima capacitat prevista actualment; i en el segon semestre d'enguany començarà la producció del Cupra Formentor i del Seat León PHEV, el primer vehicle electrificat de la marca.



Reactivació de l'activitat

La planta de Martorell va ser una de les primeres a Espanya que va reiniciar la producció, el 27 d'abril, amb 300 cotxes al dia, i des de llavors el nombre diari de vehicles ha anat augmentant, fins a aconseguir els 1.600 automòbils al dia aquesta última setmana.

La companyia, que va realitzar proves PCR per als seus empleats abans d'iniciar la seva reincorporació als llocs de treball per evitar contagis de coronavirus, mantindrà les mesures de seguretat com l'ús de màscares, la distància de seguretat i un protocol de neteja.



«Hem superat la fase més dura»

El portaveu de la companyia Xavier Ros ha assenyalat que aquesta setmana començaran una nova etapa de normalitat: «Encara que no podem baixar la guàrdia i mantindrem mesures de salut i seguretat, hem superat la fase més dura de la covid-19 i el 100% de la plantilla es reincorpora a l'empresa». Ros explica que l'establiment de l'activitat comercial ha començat a permetre una recuperació dels volums de producció i que confien que aquesta recuperació «s'accentuï» els pròxims mesos.



La quarta generació del León

La marca automobilística amb seu a Martorell iniciarà al juliol els primers lliuraments al mercat espanyol de la quarta generació del seu model León, el «Seat més segur de la història», després de realitzar una inversió de 1.100 milions d'euros en el seu disseny i desenvolupament, que s'ha dut a terme al Centre Tècnic de Martorell. El nou León, que ja està en els concessionaris, arriba al mercat com el quart d'una saga de models que es va llançar en 1999 i que acumula unes vendes de més de 2,2 milions d'unitats. Només de l'última generació d'aquest automòbil s'han comercialitzat més d'1,05 milions d'unitats en tots els mercats en què opera la firma.

Aquest vehicle, que adopta la nova filosofia de disseny de Seat introduïda amb el Tarraco, utilitza la plataforma MQB Evo del grup Volkswagen, que li permet incorporar l'última tecnologia, un ampli ventall d'assistents de seguretat i motors eficients i electrificats.

La versió de cinc portes de la nova generació del León ha augmentat en 8,6 centímetres la seva longitud exterior, fins a 4,36 metres, la qual cosa permet comptar amb un major espai interior, mentre que la carrosseria Sportstourer mesura 4,64 metres, 9,3 centímetres més que el seu predecessor.

Aquest augment de longitud exterior, a més de millorar l'espai interior per als ocupants, també ha motivat que s'augmenti la capacitat de càrrega del maleter en la variant familiar, fins a 620 litres (30 litres més), mentre que la de cinc portes manté els 380 litres de l'anterior.



Cinc tecnologies de propulsió

Entre les principals novetats del nou León, que representa un «pilar fonamental» per a la marca, destaca que s'oferirà amb cinc tecnologies de propulsió diferents (gasolina, dièsel, mild hybrid, híbrid endollable i de gas).

Inicialment, l'oferta mecànica del model estarà composta per motoritzacions de gasolina de 110, 130 i 150 cavalls, així com per dièsel de 115 i 150 cavalls i per una microhíbrida eTSI de 150 cavalls. L'oferta es completarà, de manera progressiva, amb una mecànica d'accés a la gamma de gasolina de 90 cavalls i per una altra de 190 cavalls TSI, a més de per una eTSI de 115 cavalls.