CaixaBank només mantindrà quatre oficines a Manresa

CaixaBank quedarà amb quatre oficines a la capital del Bages, ja que les properes setmanes tancarà les oficines del carrer la Pau, el carrer Barcelona i la plaça Catalunya. Tancaments que s'afegeixen al ja anunciat la setmana passada per aquest diari de l'oficina de la plaça Major.

D'aquesta manera, l'entitat quedarà amb les oficines de passeig Pere III, Bonavista, la nova de can Jorba (que obrirà portes el 8 de juliol, especialitzada en negocis) i una altra oficina a l'avinguda de les Bases de Manresa, que té previst obrir el 18 d'agost. Aquesta, com les del Passeig i de Bonavista, també tindrà el nou format urbà store de l'entitat, segons la seva nomenclatura. Es tracta d'espais amplis, amb serveis especialitzats i que concentren clients d'altres oficines.

Les oficines dels carrers la Pau i Barcelona tancaran simultàniament a l'obertura de la nova oficina de les Bases. Per la seva banda, l'oficina de plaça Catalunya tancarà portes el 30 de juliol per vacances dels seus empleats, que en tornar de l'estiu ja s'incorporaran a les noves oficines, ja que es redistribuirà el personal entre les diferents stores operatives, segons aclareixen les mateixes fonts.

L'oficina de la plaça Major, que tancarà portes el 8 de juliol, el mateix dia que obrirà la nova de can Jorba, deixarà un caixer automàtic operatiu. No serà el cas de la resta d'oficines que està previst que aquest estiu tanquin les seves portes, segons explicaven ahir fonts de l'entitat.